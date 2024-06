Le mercato de l’OM en stand-by, des révélations tombent

L’OM n’est pas encore prêt pour lancer son mercato de cet été. Le club phocéen est bloqué et n’a aucune marge de manœuvre alors qu’il est toujours sans entraîneur.

Mercato : L’OM dans une situation délicate

L’Olympique de Marseille, qui a connu des hauts et des bas ces dernières saisons, espère se stabiliser et construire une équipe compétitive. Les supporters attendent avec impatience la nomination d’un nouvel entraîneur et l’annonce des nouvelles recrues. Cependant, ils devront probablement patienter encore un peu avant de voir leur club passer à l’action sur le marché des transferts.

Pour le club de la Canebière, cette période de transferts semble être en pause, comme l’a récemment annoncé Mohamed Toubache-Ter, un observateur bien informé du marché des transferts. Selon le spécialiste, le club phocéen se trouve dans une situation délicate, avec un mercato en stand-by. Cette attente est principalement due à l’absence d’un entraîneur fixe, ce qui rend difficile la définition d’une stratégie claire pour le recrutement.

Les rumeurs et les pistes évoquées dans la presse ne seraient que des « fake-news », tant que la question de l’entraîneur n’est pas résolue. «Tout est bidon pour les pistes parce que sans entraîneur ce n’est pas possible », a-t-il déclaré lors d’un space organisé sur X.

L’OM dos au mur pour son mercato

Cette période d’incertitude intervient alors que le club phocéen est toujours en négociation avec Sergio Conceiçao pour le poste d’entraîneur. La réponse du technicien portugais se fait attendre, et cette situation a un impact direct sur le mercato estival du club olympien. Pablo Longoria est conscient que sans entraîneur, il est compliqué de planifier le recrutement et de fixer des objectifs pour la saison à venir.

Toubache-Ter a également souligné que Marseille ne disposait pas des ressources financières nécessaires pour réaliser des transferts coûteux. « L’OM n’a pas l’argent pour dépenser 25M€ », a-t-il fait savoir. Avec un budget limité, le club devra faire preuve de créativité et d’ingéniosité pour attirer des joueurs capables de renforcer l’équipe sans pour autant alourdir la masse salariale.