Mercato : 115M€, le PSG accélère pour une pointure au milieu

Le PSG reste intéressé par le profil de Bruno Guimarães et devrait intensifier ses contacts prochainement.



Jusqu'au 24 Juin, il y a une clause fixée à 100M£ et peut être payé en trois versements maximum.



Newcastle a besoin de générer des revenus a cause du FPF.



Ge Globo 🇧🇷 🗞 pic.twitter.com/xxNdrCPXNg