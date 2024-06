Mercato Foot : Le RC Lens refuse 3M€ pour sa pépite !

Alors que le mercato a officiellement débuté hier en France, le RC Lens a déjà refusé des offres pour Ayanda Sishuba. Le club se montre inébranlable dans sa décision, valorisant sa pépite bien plus cher.

Ayanda Sishuba, le joyau du RC Lens

À 19 ans, il est considéré comme l’une des pépites du RC Lens. Ayanda Sichuba, un milieu offensif véhiculait de grandes attentes auprès des supporters des Sang et Or cette saison. Mais ayant eu besoin d’un temps d’adaptation avec l’équipe première, le belge n’a pas pu exposer l’ensemble de son talent en Ligue 1 où il a fait sept petites apparitions. Confronté à une fin de saison haletante, Frank Haise n’a pu le lancer dans le grand bain autant de fois qu’il le souhaitait. Ainsi la question de son avenir au RC Lens se pose.

À en croire les informations de Foot Mercato, les dirigeants de Lens auraient repoussé deux offres émanant de Belgique pour un transfert. Deux propositions de transfert pour s’attirer les services du jeune joueur, dont l’une évalué à 3 millions d’euros, en provenance d’un club de haut de tableau. Des approches repoussées par Lens qui en attend plus pour libérer son joueur. Sous contrat jusqu’en 2026, voir le natif rester au club n’est pas à exclure.

Un avenir en stand-by

Avant de tracer son chemin, Ayanda Sishuba aura un tête-à-tête avec le nouveau technicien du RC Lens. Cette conversation avec son compatriote Will Still pourrait être déterminante pour son parcours à venir. Entre temps, les fans du RC Lens continuent de débattre sur le devenir de leur pépite. Certains plaident pour une chance en équipe première, d’autres suggèrent un prêt pour que le jeune tourbillon offensif puisse accumuler de précieux minutes de jeu. Quelle que soit l’issue, le dossier Ayanda Sishuba sera assurément à suivre de près cet été.

En attendant, le RC Lens aurait dans son viseur Mady Camara, en fin de contrat avec l’Olympiakos Le Pirée, vainqueur de la Ligue Europa Conference. Les Sang et Or, mais aussi Lille et Saint-Etienne se seraient renseignés auprès de son entourage. Ancien joueur d’Ajaccio, Mady Camara a aussi évolué une saison à l’AS Rome en 2022-2023.