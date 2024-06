Mercato : Mahamadou Diawara prolonge avec l’OL

Dans un très bref communiqué publié ce mercredi midi, l’Olympique Lyonnais a informé de la prolongation de son milieu de terrain Mahamadou Diawara jusqu’en 2028.

Lyon tient sa pépite

Arrivé libre à l’OL l’été dernier, où il a signé son premier contrat pro, Mahamadou Diawara est apparu à 12 reprises cette saison en Ligue 1. Le jeune milieu en provenance du Paris Saint-Germain, qui a donc disputé 370 minutes de jeu, s’est surtout illustré en réserve avec les Gones. Après une saison plutôt brillante, le jeune milieu de terrain a été prolongé par les dirigeants lyonnais, comme ils l’ont indiqué dans un communiqué : « après sa belle saison à l’OL (12 matchs), Mahamadou Diawara a obtenu la prolongation automatique de son contrat d’une saison supplémentaire. Notre milieu de terrain est désormais lié au club jusqu’en 2028. Félicitations Mahamadou. »

Originaire de Longjumeau, Mahamadou Diawara rejoint le centre de formation du PSG en U14 après plusieurs saisons au club de Viry-Châtillon. Suivi dès son plus jeune âge par les recruteurs lyonnais, le milieu relayeur box-to-box a toujours fait parler de lui grâce à sa maturité sur le terrain, sa qualité technique et sa puissance balle au pied. Très sollicité en France comme à l’étranger durant le mercato de l’été dernier, le gaucher a préféré le projet lyonnais pour poursuivre sa carrière.

Diawara séduit par le projet

Dans un entretien pour OL TV, le milieu de terrain avait expliqué son choix de quitter le PSG : « Ce ne sont pas forcément des mots, mais par rapport au PSG, l’OL avait une idée claire de comment ils me voyaient évoluer et de la manière dont ils visualisaient mon profil et comment celui-ci pourrait aider l’OL« . Auteur d’une bonne saison avec les Gones, plusieurs clubs se sont manifestés pour essayer de le récupérer.

Il s’agissait entre autres de Clermont, Annecy et Toulouse qui ont tenté d’obtenir un prêt, mais sans succès. À en croire les informations de Foot Mercato, d’autres clubs comme Fribourg, Antwerp, Brighton, Lens et le Borussia Dortmund se sont intéressés au joueur qui a finalement décidé de continuer son aventure avec les lyonnais.