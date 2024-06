David Trezeguet voit Mbappé faire un très bon EURO 2024

Légende de l’Équipe de France, David Trezeguet s’est exprimé dans les journaux du Parisien en ce qui concerne la participation des bleus à l’Euro 2024. L’ancien attaquant de l’EDF a également donné son point de vue sur le cas de Mbappé et ce qu’il représente.

Trezeguet voit les bleus favoris pour l’Euro 2024

Alors que la compétition européenne commence le 14 juin prochain, David Trezeguet a exprimé son point de vue sur la compétition et voit l’équipe de France comme grande favorite.

« Les Bleus ont toutes les qualités pour aller au bout. Le talent est présent dans chaque ligne et à tous les postes. La France est, à mes yeux, l’équipe la plus complète, a jugé l’ancien buteur de la Juventus. Je fais confiance à Didier Deschamps pour transmettre les bons messages aux joueurs.(…) Même si un match détient sa propre vérité et ne penche pas toujours en faveur de l’équipe présumée la plus forte, la France est supérieure. »

Le buteur de la victoire lors de la finale de l’Euro 2024 n’a pas mâché ses mots sur les différentes espérances attendues envers les hommes de Didier Deschamps et encense même le nouveau joueur du Real Madrid, Kylian Mbappé.

Mbappé considéré de la même trempe que Ronaldo ou Messi

Alors qu’il vient tout juste d’une saison qu’il considère comme la meilleure de sa carrière en raison des différentes histoires extra sportives autour de lui et du PSG, Mbappé va devoir tout de même prouver qu’il est l’un des meilleurs joueurs du monde, de par la réticence de nombreux observateurs sur ce que le natif de Bondy a pu proposer cette année.

Le futur numéro 9 du Real Madrid s’est d’ailleurs fait saluer par David Trezeguet, qui le considère comme un joueur de la même stature que Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi. « Le meilleur joueur du monde ? Sans aucun doute (…) Quand on évoque les joueurs de cette stature, on pense à Ronaldo et Messi. Mais Kylian va remplir tout le vide laissé par ces joueurs-là. J’ai beau chercher, il n’y a personne au-dessus. »

L’Euro 2024 pour les bleus commence le lundi 17 juin avec tout d’abord comme adversaire l’Autriche. Les prochains matchs seront contre les Pays-Bas et enfin la Pologne.