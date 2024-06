Mercato ASSE : Une raison de plus pour Kilmer Sports de garder Dall’Oglio

En attendant la prolongation d’Olivier Dall’Oglio à l’ASSE, un ancien stéphanois a livré le secret de sa réussite sur le banc de touche des Verts.

ASSE : Le satisfaisant bilan d’Olivier Dall’Oglio

Engagé par l’ASSE le 12 décembre 2023, à la succession de Lauren Batlles, Olivier Dall’Oglio a réussi sa mission. Celle de ramener l’équipe stéphanoise en Ligue 1. L’AS Saint-Etienne a fini 3e au classement final de la Ligue 2, à l’issue de la saison régulière. Elle est donc passée par le match 2 des play-offs face à Rodez, puis a affronté doublement le FC Metz, 16e de la Ligue 1, lors des barrages, pour accéder à l’élite.

Le bilan d’Olivier Dall’Oglio à l’ASSE est impressionnant. Il est de 14 victoires, 6 nuls et 4 défaites, en 24 matchs dirigés. En plus, son équipe a fini en tête du classement de la meilleure défense de Ligue 2, avec 31 buts concédés en 38 journées de championnat. Plus précisément, l’équipe du technicien gardois a encaissé seulement 13 buts en 21 matchs, car l’équipe de Laurent Batlles avait déjà concédé 18 buts en 17 journées, lorsqu’il a pris Saint-Etienne en main.

Le calme, la sérénité et le discours du coach de l’ASSE ont fait la différence

Mais comment d’Olivier Dall’Oglio a-t-il réussi à obtenir la montée en Ligue 1 ? Frédéric Piquionne croit savoir la recette du coach de 60 ans. D’après ce dernier, il « a trouvé les mots et a permis à cette équipe de trouver une certaine stabilité ». Il a surtout colmaté les brèches défensives des Verts. « Olivier Dall’Oglio est un coach qui montre une certaine sérénité et c’est ce qu’il fallait à l’AS Saint-Etienne », a indiqué l’ancien Vert.

La sérénité de leur entraineur a été la force des Stéphanois, lors de la phase décisive des barrages, d’après Frédéric Piquionne. « Son calme a fait sa force et le groupe l’a suivi. Il n’a pas eu de discours négatifs. C’est important pour un groupe d’entendre un coach qui rassure. Je pense que sa nomination a été un tournant de la saison. Cela a été un choix judicieux pour l’ensemble du club ».

A noter qu’Ivan Gazidis, le nouveau président de l’ASSE, est favorable au maintien d’ODO à son poste. Cependant, sa »prolongation automatique », pour une année supplémentaire, n’est pas encore officielle.