Lionel Messi règle ses comptes avec la France et Mbappé

Alors que l’Euro 2024 et la Copa America vont commencer dans quelques jours, Lionel Messi a été interrogé sur plusieurs sujets, dont les récents propos de Kylian Mbappé.

Messi pense que Mbappé se trompe

Alors qu’il avait expliqué que l’Euro était plus compliqué qu’une Coupe du monde, Kylian Mbappé a suscité de nombreuses réactions à travers cette déclaration. Beaucoup de champions du monde argentins ont réagi à ses propos et ont exprimé leur total désaccord avec le nouveau joueur du Real Madrid. Lionel Messi ne fait pas exception à la règle et s’est également exprimé à la télévision de l’Argentine sur ce sujet.

« L’Euro est très important et rassemble les meilleures équipes, mais il laisse de côté l’Argentine, triple championne du monde, le Brésil, quintuple champion, et l’Uruguay, double champion. Il y a beaucoup de champions du monde qui ne peuvent pas dire que c’est le tournoi le plus difficile. Il y a une raison pour laquelle tout le monde veut être champion du monde. »

L’ancien joueur du PSG et du Barça n’a pas seulement évoqué le cas Mbappé, mais aussi d’autres sujets liés à sa vie personnelle ou encore sa possible participation aux Jeux Olympiques à Paris.

La Pulga a un mauvais souvenir de la ville de Paris

Après s’être exprimé sur la déclaration de Kylian Mbappé, Lionel Messi a évoqué les différentes difficultés auxquelles il a pu faire face lorsqu’il jouait au Paris Saint-Germain. Le numéro 10 a expliqué les complications du fait de vivre à Paris. « À Paris, les voisins sonnaient pour que mes fils arrêtent de jouer au ballon. C’était difficile pour nous. »

Possiblement de retour à Paris pour les Jeux Olympiques 2024 en représentant l’Argentine, Lionel Messi a fait comprendre qu’y participer serait impossible pour lui. « C’est un moment difficile car la Copa America débute et cela ferait deux ou trois mois d’affilée que je serais absent de l’Inter Miami. Et surtout, à cet âge, je ne suis pas non plus capable de tout jouer, je dois bien choisir les moments, ce serait trop de faire deux tournois d’affilée. »

🚨 Lionel Messi annonce qu'il ne participera pas aux Jeux Olympiques de Paris avec l’Argentine ! ❌ 🇦🇷



« J'ai parlé avec Mascherano et la vérité est que nous avons tous les deux immédiatement compris la situation. C'est un moment difficile car la Copa America débute et cela… pic.twitter.com/U2xPdkHWP3 — Foot Mercato (@footmercato) June 13, 2024

Avec les deux compétitions continentales qui ont lieu la même année que les Jeux Olympiques 2024, il est très difficile pour les joueurs d’enchainer tous ces matchs. L’exemple parfait reste Pedri en 2021 qui avait enchainé plus de 70 matchs dans la saison. Depuis cette saison, le milieu espagnol enchaine les blessures.