Mercato : une pépite brésilienne échappe à l’AS Monaco

Un temps courtisé par l’AS Monaco, le crack brésilien Luis Guilherme a finalement signé pour West Ham. Le club monégasque perd ainsi l’une de ses cibles pour ce mercato d’été et devra s’activer sur d’autres dossiers.

West Ham pique Luis Guilherme à Monaco

La nouvelle vient de tomber il y a quelques instants. West Ham a officialisé la venue de la pépite brésilienne Luis Guilherme. Le grand espoir auriverde va quitter Palmeiras pour rejoindre l’équipe de Premier League qui a déboursé une trentaine de millions d’euros. Le jeune Brésilien de 18 ans signe un contrat de cinq ans avec l’équipe londonienne. Ailier déséquilibrant, capable d’évoluer aussi bien à gauche qu’à droite, le gaucher de 18 ans effectue sa deuxième saison en professionnels. Un temps courtisé par l’AS Monaco, l’attaquant a choisi la Premier League et l’équipe de Julen Lopetegui.

Une joie pour celui qui n’a joué seulement que 18 matchs en pro : « je suis très heureux de signer avec West Ham United, un club qui a fait confiance à mon travail. L’entraîneur-chef et moi avons déjà eu une conversation. Il m’a montré son projet et je pense que j’apprendrai beaucoup de lui. Il a été entraîneur au niveau national en Espagne et a dirigé de grands clubs. La Premier League est la meilleure ligue du monde. Je pense que je vais beaucoup m’améliorer ici avec l’ensemble du staff de West Ham, ce qui est crucial pour mon développement ».

Le PSG était dans la course

Il y a quelques mois, le jeune joueur de Palmeiras, intéressait les deux clubs français. Il s’agissait du Paris Saint-Germain et de l’AS Monaco. En effet, le marché brésilien attire beaucoup les clubs de Ligue 1. C’est là-bas que sous la direction de Luis Campos, le club de la capitale travaillait en coulisses pour dénicher les talents de demain. De son côté, l’ASM œuvrait sous la houlette de son directeur sportif brésilien, Thiago Scuro, arrivé l’été dernier en provenance du Red Bull Bragantino, et qui connaît comme peu d’autres le marché brésilien.

C’est ainsi que le PSG et l’AS Monaco se sont mêlés à la lutte pour le crack brésilien qui a également tapé dans l’œil de Liverpool. Mais le jeune attaquant a finalement pris la direction de West Ham, comme confirmé par Fabrizio Romano. La visite médicale a été effectuée ce mardi. Le montant de l’opération est de 23 millions d’euros plus 7 millions de bonus, et une clause de vente de 20 % à Palmeiras. Luis Guilherme ne connaîtra donc pas la Ligue 1 la saison prochaine, ni à Paris, ni à Monaco.