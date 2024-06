Mercato : 15 M€, Valence fonce sur un cadre du PSG

Le milieu de terrain espagnol, Carlos Soler est en grande difficulté au PSG. Il aurait demandé à ses dirigeants son départ du club cet été.

Carlos Soler va quitter le PSG

Le milieu de terrain espagnol, Carlos Soler n’est plus en odeur de sainteté au PSG. Arrivé au club de la capitale française en 2022 en provenance de Valence CF, Carlos Soler n’a pas réussi à s’imposer au sein de l’équipe de Luis Enrique.

Cette saison, il a inscrit deux buts et a délivré quatre passes décisives en 28 apparitions toutes compétitions confondues. Maintenant, il envisage de partir pour se relancer dans un autre club.

En raison de ses piètres performances et de la forte concurrence au Paris Saint-Germain, Carlos Soler devra chercher un nouveau point de chute pour avoir plus de temps de jeu. Il n’est plus dans les plans du tacticien du club, Luis Enrique.

☎️La Real Sociedad se interesa por el fichaje de Carlos Soler, con poco protagonismo en el PSG.#Transfers #Mercato pic.twitter.com/NZSeh50jO4 — Aaron Domínguez (@Aaronvalden77) June 13, 2024

Trois cadors européens se positionnent pour recruter Carlos Soler

Plusieurs destinations s’offrent à l’international espagnol. Selon les informations de Mundo Deportivo, Carlos Soler serait sur les tablettes de la Real Sociedad. Les deux camps n’ont pas encore trouvé un accord.

Aston Villa flaire également le coup. L’équipe entrainée par Unai Emery va disputer la Ligue des Champions la saison prochaine et cherche de renforts pour afficher une grande détermination pendant cette compétition. Cette formation de Premier League aurait jeté son dévolu sur Soler.

Carlos Soler pourrait également faire son retour dans son ancien club, Valence CF. La direction de Valence suit la situation de son ancien chouchou et serait prêt à l’accueillir cet été. Les pensionnaires du Parc des Princes demandent 15 millions d’euros pour céder Carlos Soler.