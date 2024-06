Mercato : Leny Yoro, le PSG a son plan B en cas d’échec

Leny Yoro est la priorité mercato du PSG pour son secteur défensif. Luis Campos multiplie les négociations pour la signature du joueur du LOSC mais le bout du tunnel est encore loin. En alternative, Paris ne manque pas de plan B.

Mercato : Le PSG insiste pour Leny Yoro

Leny Yoro du LOSC doit bientôt prendre une décision concernant son avenir. Le contrat du joueur de 18 ans avec les Dogues expire l’année prochaine et ils devront le vendre pour rentabiliser son transfert cet été au risque de le voir partir gratuitement.

Compte tenu du nombre d’équipes intéressées par le joueur, le président lillois, Olivier Létang, confirme que Lille est ouvert à vendre Yoro cet été. « Nous avons deux joueurs qui ont un bon de sortie, Leny (Yoro) et Jonathan (David). Ils seront autorisés à partir », a déclaré Létang.

Diario AS a récemment rapporté que le Real Madrid envisageait 40 millions d’euros pour le prometteur défenseur central français, recherché par le PSG et Manchester United. De plus, ils ne participeront pas aux offres pour un joueur libre en 2025.

Malgré la concurrence, le PSG s’accroche et étudie les différentes options. Selon PSG Actu Inside, une réunion téléphonique a eu lieu récemment entre la direction parisienne, Jorge Mendes et le LOSC pour Leny Yoro. Le joueur a reçu une offre ferme du club parisien. Lors de cette réunion, le Paris Saint-Germain et le LOSC ont discuté du montant que pourrait coûter le joueur ainsi que les primes.

Le PSG a plusieurs pistes en cas d’échec pour Leny Yoro

En attendant de connaître l’issue du dossier du jeune défenseur central de 18 ans, Luis Campos dispose d’une liste bien garnie de plusieurs options. Le Portugais est habitué à dresser une liste de sept à huit noms de recrues potentiels par poste. Gonçalo Inácio du Sporting CP est l’un des noms cochés par le directeur sportif du PSG.

Cependant, le joueur commence à s’impatienter et des clubs de Premier League sont très intéressés. Lucas Martínez Quarta reste une cible pour Paris, qui avait déjà essayé de le faire venir au Parc des Princes avant de signer Lucas Beraldo.

A ces pistes s’ajoutent Ousmane Diomandé, António Silva, Edmond Tapsoba et Mario Hermoso (joueur libre). Mohamed Simakan est déjà écarté des options du PSG pour Leny Yoro, en raison des désaccords entre Luis Campos et Luis Enrique. Si Ibrahima Konaté a été cité, Liverpool a déjà mis son véto sur le dossier.