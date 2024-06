Mercato : Plusieurs départs validés à l’ASSE !

En attendant la première recrue de l’ASSE sous l’ère Kilmer Sports, le mercato stéphanois est très animé dans le sens des départs. Le club ouvre la porte à plusieurs départs.

Mercato : Rivera et Chambost déjà partis de l’ASSE

L’ASSE a démarré son mercato estival 2024 par les départs. En fin de contrat le 30 juin, Maxence Rivera (22 ans) est déjà parti. Il s’est engagé avec l’USL Dunkerque en Ligue 2. Le jeune ailier a été imité par Dylan Chambost (26 ans). Alors qu’il avait encore un an de contrat à Saint-Etienne, il a préféré rejoindre la Major League Soccer (MLS), pour vivre son rêve américain. Le milieu offensif s’est engagé avec Crew de Columbus, à la suite d’un transfert.

Fin de prêt pour Diarra, Cardona et Mbuku

En fin de contrat au terme de leur prêt, Stéphane Diarra (FC Lorient), Irvin Cardona (26 ans) et Nathanaël Mbuku (FC Augsbourg) ont rejoint leur club respectif. Cependant, l’ASSE négocie en ce moment le transfert du deuxième, grâce à son prêt réussi sous le maillot des Verts, en Ligue 2. Arrivé à Saint-Etienne, le 3 janvier 2024, le décisif attaquant a marqué 10 buts et a délivré 3 passes décisives, en 22 matchs disputés en 5 mois de compétition.

Négociations au point mort pour Nadé et Moueffek

Toujours au chapitre des départs, Mickaël Nadé (25 ans) et Aïmen Moueffek (23 ans) sont aussi concernés. Dans deux semaines, ils seront officiellement libres. Et si les nouveaux dirigeants de l’ASSE ne trouvent pas d’accord avec eux, pour une prolongation, le défenseur central et le milieu de terrain vont partir librement de leur club formateur. Pour rappel, Aïmen Moueffek avait repoussé les propositions de l’ancien président Roland Romeyer.

Aïmen Moueffek

Mercato : L’ASSE ouverte au départ de 9 joueurs

Le possible départ de neuf autres joueurs de l’équipe de l’ASSE est annoncé par le site internet Peuple-Vert. Tous en fin de contrat le 30 juin 2025, Léo Pétrot, Dennis Appiah, Yvann Maçon, Thomas Monconduit, Louis Mouton, Mathieu Cafaro, Ibrahima Wadji, Mathys Saban et Yanis Lhery sont sur le marché, à en croire le média spécialisé.

Ouverte à leur départ, l’ASSE ne les retiendra pas, en cas d’offres intéressantes pour le club et pour chacun d’eux. Ivan Gazidis éviterait ainsi de les voir partir, sans indemnité de transfert, à l’issue de la saison à venir. Notons que ces 9 joueurs concernés par le dégraissage seront libres de signer avec le club de leur choix, dès le mercato de janvier prochain, s’ils ne trouvent pas preneurs cet été.