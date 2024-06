Accord trouvé, l’OL sabote un plan de l’OM sur le mercato

Proche de s’engager officiellement avec l’OM, Roberto De Zerbi travaille sur le mercato estival selon ses besoins. Mais l’OL est bien déterminé à contrarier ses plans.

Mercato : L’OL remporte une première bataille face à l’OM

La rivalité entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais ne se limite pas aux terrains de football. Lors de chaque mercato, ces deux clubs de Ligue 1 se disputent souvent les mêmes joueurs. Cet été ne fait pas exception, avec un OM et un OL en quête de renforts similaires.

Sous l’impulsion de Roberto De Zerbi, probablement leur nouvel entraîneur, les Phocéens ont ciblé Jesper Lindstrom, en manque de temps de jeu au Napoli. Le technicien italien voit en le milieu de terrain danois un joueur capable d’apporter une nouvelle dynamique dans l’entrejeu marseillais.

Désireux de quitter la Serie A pour obtenir plus de temps de jeu ailleurs, le joueur de 24 ans ne fermait aucune option pour la suite de sa carrière. Cependant, selon les informations de Foot Mercato, Jesper Lindstrom préfère signer à Lyon plutôt qu’à Marseille.

Un accord trouvé entre Jesper Lindstrom et Lyon

Le natif de Taastrup aurait déjà donné son accord verbal à l’OL, qui négocie actuellement les termes d’un prêt avec option d’achat avec Napoli. Les dirigeants lyonnais semblent bien partis pour conclure ce transfert, laissant l’OM et Roberto De Zerbi face à un premier échec dans leur campagne de recrutement estivale.

Pour Lyon, attirer Jesper Lindstrom sera un coup significatif, non seulement en termes de renforcement de l’équipe, mais aussi en termes de rivalité avec l’OM. Cette situation illustre encore une fois la difficulté pour les deux clubs de sécuriser leurs cibles principales, et montre à quel point les rivalités historiques peuvent influencer les décisions de transfert.

Par ailleurs, ce revers potentiel pour l’OM pourrait pousser Roberto De Zerbi et ses nouveaux dirigeants à réévaluer leur stratégie de recrutement et à chercher d’autres options pour renforcer leur effectif. Quoi qu’il en soit, cette concurrence entre Marseille et Lyon pour Jesper Lindstrom montre à quel point les deux clubs sont prêts à tout pour surpasser l’autre, tant sur le terrain que sur le mercato.