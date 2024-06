Mercato : L’ASSE sérieusement menacée pour un crack !

Une piste offensive de l’ASSE s’éloigne. Le joueur visé est très convoité. La grosse concurrence complique la tâche des Stéphanois.

Mercato : Nathanaël Mbuku visé en Espagne

Nathanaël Mbuku va-t-il revenir à l’ASSE, après son prêt réussi sous le maillot des Verts ? Aucune certitude en ce début de mercato. Toutefois, la tendance n’est pas à l’optimisme pour l’AS Saint-Etienne. L’ailier du FC Augsbourg est certes enclin à un retour dans le Forez, mais il est sollicité également par de nombreux clubs, notamment en Espagne.

D’après les indiscrétions de Peuple-Vert, le profil du joueur de 22 ans intéresse plusieurs clubs espagnols. Ce qui n’est pas une bonne nouvelle pour Kilmer Sports. En effet, Nathanaël Mbuku a séduit des recruteurs pendant son prêt à l’ASSE, entre janvier et juin 2024. Il a été décisif pour la montée des Verts en Ligue 2.

Mbuku a attiré l’attention sur lui sous le maillot de l’ASSE

Le N°10 de l’équipe d’Olivier Dall’Oglio a marqué 4 buts et a livré 2 passes décisives en 21 matchs disputés. Son but contre Rodez AF en play-off, puis sa passe décisive sur le but égalisateur face au FC Metz (2-2), lors du barrage retour, ont été déterminants pour le retour de l’ASSE en Ligue 1. Pour rappel, Nathanaël Mbuku a rejoint le FC Augsbourg en janvier 2023, dans la foulée de son départ du Stade de Reims. Au bout de six mois de galère au sein du club bavarois, il a été prêté aux Verts en janvier 2024, mais sans option d’achat.

Cependant, la direction de Saint-Etienne négocie son transfert définitif, grâce à ses performances en Ligue 2. Nathanaël Mbuku est sous contrat en Bavière jusqu’à fin juin 2027 et vaut 2 M€ sur le marché des transferts. Le club de Bundesliga envisage d’ailleurs de le réintégrer dans son groupe cet été, selon Foot Mercato.