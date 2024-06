Mercato ASSE : Larsonneur envoie un message clair à Gazidis

Il y a encore des interrogations sur l’avenir de plusieurs joueurs de l’ASSE. Gautier Larsonneur, lui, a une idée précise sur son futur dans le Forez.

Mercato : Larsonneur veut rester encore longtemps à l’ASSE

La montée de l’ASSE en Ligue 1 et la reprise en main du club par le groupe Kilmer Sports a un impact sur le mercato estival des Stéphanois. Les nouveaux propriétaires sont contraints de trouver des joueurs du niveau de la Ligue 1 et d’apporter de l’expérience dans le groupe d’Olivier Dall’Oglio. C’est à ce prix qu’ils vont éviter de redescendre immédiatement en Ligue 2.

« Il faudra amener des renforts dans chaque ligne. […]. Aujourd’hui, on sait qu’une équipe de Ligue 2, sans renforts, elle descend », a prévenu l’entraineur de l’AS Saint-Etienne, dans Le Progrès, après le retour de son équipe dans l’élite. Plusieurs joueurs vont donc quitter le club stéphanois. Cependant, Gautier Larsonneur (27 ans) envoie un message assez clair aux nouveaux dirigeants.

« J’ai vécu un an et demi assez sensationnel, et j’espère que ça va durer encore longtemps », a-t-il déclaré dans le quotidien régional. Notons que son contrat initial allait jusqu’à fin juin 2025. Mais il bénéficie d’une saison supplémentaire, jusqu’en juin 2026, grâce à la montée en Ligue 1.

Gautier Larsonneur se soigne à Clairefontaine

Gardien de but N°1 de l’ASSE, il a largement contribué à la montée. Grâce à ses arrêts décisifs, l’équipe stéphanoise a été la meilleure défense de la Ligue 2, avec seulement 31 buts concédés en 38 journées de championnat. Touché à la cuisse dans le sprint final de la saison dernière, Gautier Larsonneur a dû serrer les dents pour finir la saison.

« Je me suis blessé et je ne savais pas si j’allais pouvoir rejouer… J’ai travaillé comme un fou, quitte à me sacrifier pour rendre service à l’équipe », a-t-il indiqué. Maintenant, il va mettre une partie de ses vacances à profit pour se soigner, afin de revenir en grande forme pour la saison 2024-2025. D’après Evect, le portier de l’ASSE est retourné à Clairefontaine, la semaine dernière, pour bien se signer ».