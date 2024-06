Alerte Mercato : Le RC Lens prépare un gros coup à l’OM

Le RC Lens entre dans la course avec l’Olympique de Marseille pour recruter le défenseur marocain Nayef Aguerd cet été.

Nayef Aguerd sur les tablettes du RC Lens

La nouvelle direction sportive du RC Lens se met déjà au travail et cible de nouvelles pépites sur le marché des transferts pour combler les nombreux départs du club. Les Sang et Or veulent se séparer de certains joueurs pour réduire la masse salariale du club. De nouveaux joueurs viendront pendant ce mercato estival pour renforcer l’équipe de Will Still.

Le RC Lens fonce actuellement sur le défenseur marocain Nayef Aguerd. Le Lion de l’Atlas est poussé vers la sortie par son club West Ham en raison des pépins physiques et de ses performances moins convaincantes cette saison. Durant cette campagne, il a inscrit deux réalisations et a délivré une passe décisive en 28 apparitions toutes compétitions confondues. Il est sous contrat avec les Hammers jusqu’en 2027.

Information rc lens ligue dossier assez chaud prêt avec option d’achat Nayef Aguerd proche du RC Lens à suivre avec attention — Patrick Delhaye (@tchino61) June 16, 2024

Le RC Lens provoque l’OM

Nayef Aguerd est aussi une cible prioritaire de l’Olympique de Marseille. Selon les informations de Le 10 Sport, le directeur sportif du club phocéen, Mehdi Benatia conduit ce dossier et envisage de recruter son compatriote cet été pour renforcer la ligne défensive du club. Le président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria aurait donné son feu vert pour cette opération.

Hakim Zhouri, journaliste spécialiste du football marocain, a indiqué que l’OM envisage sérieusement de signer la pépite marocaine cet été. Le défenseur serait favorable à un transfert vers Marseille.

« Concernant donc l’intérêt que Marseille porte à Aguerd c’est vraiment une piste de Benatia, même si elle a été validée par Longoria. Le joueur n’est pas contre l’idée de partir puisqu’il a perdu son statut de titulaire indiscutable. Maintenant il est plus dans la rotation, il rentre moins en jeu », a expliqué Hakim Zhouri.

Nayef Aguerd va bientôt choisir sa prochaine destination.