Jonathan Clauss fixe ses conditions pour quitter l’OM !

Poussé vers la sortie à un an de la fin de son contrat, Jonathan Clauss ne s’oppose pas forcément à un départ de l’OM durant ce mercato estival, mais à certaines conditions.

L’OM veut garder Jonathan Clauss un an de plus

Arrivé en juillet 2022 en provenance du RC Lens contre un chèque de 7,5 millions d’euros, Jonathan Clauss se dirige tout droit vers un départ de l’Olympique de Marseille durant ce mercato estival. D’après les informations du journal La Provence, les dirigeants marseillais seraient prêts à prendre le risque de le voir partir libre dans un an, à l’issue de son contrat qui expire en juin 2025.

Dimanche dernier, l’émission Téléfoot évoquait un intérêt du SSC Naples et de plusieurs autres clubs de Serie A pour le latéral droit formé au RC Strasbourg. Déjà placé sur le marché des transferts en janvier dernier, Jonathan Clauss pourrait finalement être vendu cet été puisqu’il serait ouvert à un changement d’air pour rejoindre un club plus ambitieux après deux ans passés sur la Canebière. Une tendance confirmée par le joueur lui-même, même s’il a quelques exigences.

À lire Mercato OL : des pistes sur un cadre de l’équipe

Jonathan Clauss : « Si moi je ne trouve pas mon compte… »

Pas en odeur de sainteté avec Mehdi Benatia, le conseiller sportif de Pablo Longoria, Jonathan Clauss ne ferme pas la porte à un départ de l’OM. Même s’il n’exclut pas également de rester une année de plus pour honorer son contrat, l’international français de 31 ans assure que s’il obtient une offre satisfaisante et que le club y trouve son compte, il fera ses adieux à Marseille avec le sourire aux lèvres.

« Si tout le monde y trouve son compte, que l’OM soit content, que moi je sois content, alors on se séparera. Mais si l’OM n’y trouve pas son compte, ils ne me vendront pas. Si moi je ne trouve pas mon compte dans un autre projet, je ne partirai pas. Je ne suis pas demandeur, je suis attentif à ce qu’il se passe. Si tout le monde est content, que je parte ou je reste, on verra bien », a déclaré Jonathan Clauss dans une interview accordée au média C’est Carré.

Selon plusieurs sources, l’OM espère encaisser au moins 15 millions d’euros dans cette affaire. Les prétendants de Clauss sont donc prévenus.