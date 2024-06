PSG Mercato : La réponse de Khvicha Kvaratskhelia tombe !

L’ailier géorgien, Khvicha Kvaratskhelia s’est prononcé sur son avenir après la défaite de son pays face à la Turquie (3-1) dans le cadre de l’Euro 2024 qui se déroule en Allemagne.

Khvicha Kvaratskhelia en froid avec Aurelio De Laurentiis ?

À la fin de la rencontre entre la Turquie et la Géorgie, Khvicha Kvaratskhelia a fait une annonce sur son avenir. Il est annoncé avec insistance sur le départ de Naples depuis quelques semaines. La relation est tendue entre l’entourage du Géorgien et les dirigeants du Napoli.

Khvicha Kvaratskhelia envisage de quitter le club italien cet été et rejoindre le Paris SG. Le président de Naples, Aurelio De Laurentiis s’oppose à cette décision et négocie une prolongation de contrat avec le Géorgien.

Le père du joueur et son agent Manuka Jugeli entament un bras de fer avec les dirigeants de Naples pour forcer le départ de Kvaratskhelia. Le directeur sportif du PSG, Luis campos aurait demandé à Manuka Jugeli de faire feu de tout bois pour avoir le feu vert de Naples. 🚨🇬🇪 Khvicha Kvaratskhelia on his future: “I’m only focused on the Euros, then after I will decide about my future”.



“I’m not even thinking about that now, full focus on Georgia. I don’t want to take into consideration all things being said around”, told Sky. pic.twitter.com/zQ5hsDZ9ez— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 18, 2024

Khvicha Kvaratskhelia fixe un délai pour annoncer sa décision

Interrogé sur son avenir, Khvicha Kvaratskhelia a confirmé son envie de changer d’air cet été et de relever de nouveaux défis. Il envisage de prendre une décision fixe concernant son avenir après l’Euro. Il se concentre attellement sur cette compétition européenne.

« Je me concentre uniquement sur l’Euro et, seulement après, je déciderai de mon avenir. Je ne veux pas prendre en considération tout ce qui se dit », a déclaré le Georgien au micro de Sky Sport.

Selon les informations de Tuttosport, le Paris Saint-Germain avance ses pions pour s’attacher les services de Khvicha Kvaratskhelia cet été. Les pensionnaires du Parc des Princes auraient formulé une belle offre à l’ailier de Naples. Les Parisiens lui auraient proposé un contrat de 5 ans avec un salaire annuel de 9 millions d’euros.