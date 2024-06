Mercato Foot : Ndombele intéresse plusieurs clubs français

Alors que Tanguy Ndombele et Tottenham s’étaient mis d’accord pour ne pas prolonger et résilier le contrat du joueur, plusieurs clubs sont intéressés par le profil du milieu de terrain. Deux clubs français seraient fortement sensibles à la situation de l’ancien joueur Lyonnais.

Ndombele revient d’une bonne saison

Tanguy Ndombele a pu retrouver du temps de jeu. L’ancien milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais avait rencontré quelques difficultés lors de son arrivée à Galatasaray en Turquie, mais a ensuite enchaîné les matchs. Au total, il a joué 26 matchs toutes compétitions confondues durant la saison.

Considéré comme un talent gâché par de nombreux observateurs, dont son ancien entraîneur José Mourinho, Ndombele avait besoin de temps de jeu en arrivant en Turquie. Après des saisons mitigées, malgré quelques éclats lorsqu’il jouait pour Tottenham, un nouveau chapitre commence désormais pour lui.

En ayant résilié son contrat à l’amiable avec les dirigeants de Tottenham, les discussions pour Ndombele se tournent désormais vers son avenir, là où plusieurs clubs français seraient fortement intéressés par les qualités du joueur. La plupart des équipes intéressées cherchent à jouer l’Europe l’année prochaine ou jouent déjà des compétitions européennes.

L’OGC Nice, le LOSC et l’Olympique de Marseille observent Ndombele

Désormais libre, Tanguy Ndombele peut rejoindre n’importe quelle équipe et, en France, trois équipes seraient attentives à sa situation. Selon Fabrice Hawkins, L’OGC Nice ainsi que le LOSC voudraient le recruter sans pour autant faire partir un joueur. Le cas de Pablo Rosario n’est donc pas lié avec la possible arrivée du joueur de Tottenham. 🚨Nice et Lille sont interessés par Tanguy Ndombélé qui sera libre à la fin du mois.



🔹A Marseille, on réfléchit aussi à recruter le milieu. Les dirigeants de l’OM pourraient passer à l’action en cas de départ de Veretout ou Kondogbia pic.twitter.com/Oj1zdDLvMo— Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) June 19, 2024

Pour ce qui est du cas de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria ainsi que Mehdi Benatia seraient prêts à faire une offre au milieu de terrain français en cas de départ de Jordan Veretout ou de Geoffrey Kondogbia.

Pour le moment, aucune décision n’a été prise par Tanguy Ndombele, mais l’idée de jouer l’Europe une année supplémentaire tout en revenant en France pourrait être un objectif qui séduirait l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais.