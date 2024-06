Mercato : L’OGC Nice tente de jouer un vilain tour à l’OM

Après la signature de Roberto De Zerbi, la direction de l’OM vise un autre gros coup sur le marché des transferts. Mais l’OGC Nice joue les trouble-fête.

Mercato : L’OM prépare un gros coup avec Tanguy Ndombele, mais…

L’Olympique de Marseille se lance dans une phase active de son mercato avec l’arrivée de Roberto De Zerbi. L’entraîneur italien, d’accord pour rejoindre l’équipe, collabore étroitement avec les dirigeants de l’OM pour recruter des joueurs talentueux cet été. Et ^parmi les pistes explorées, Tanguy Ndombele figure en bonne place.

Brillant avec Lyon lors de la saison 2018-2019, le milieu de terrain de 27 ans s’était distingué au point de rejoindre l’équipe de France à sept reprises. Cependant, son transfert à Tottenham n’a pas été à la hauteur des attentes. En proie à des blessures récurrentes et à des performances irrégulières, il a fait l’objet de prêts successifs à Milan, Lyon, Naples et à Galatasaray, sans grand succès.

Devant ces échecs, les Spurs ont décidé de résilier son contrat cet été, laissant Tanguy Ndombele désormais libre de signer avec le club de son choix. Marseille voit alors en cette situation une opportunité idéale pour étoffer son équipe. 🚨⚪️ Tottenham confirm the departure of Tanguy Ndombele with the mutual termination of his contract.



Ndombele, available as free agent now. pic.twitter.com/SRPzTfCzLx— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 12, 2024

L’OGC Nice complique ses plans

En recrutant gratuitement Tanguy Ndombele, l’OM espère renforcer son milieu de terrain, surtout en prévision de possibles départs de Geoffrey Kondogbia et Jordan Veretout. L’opération est jugée très importante par les dirigeants marseillais, qui souhaitent boucler sa signature le plus rapidement possible.

Cependant, l’OM n’est pas seul sur ce dossier. RMC Sport assure que l’OGC Nice est également sur les rangs, cherchant à recruter l’ancien Lyonnais grâce à l’intervention d’un intermédiaire proche du club. Le LOSC s’est aussi immiscé dans cette compétition pour rapatrier Tanguy Ndombele. La bataille pour attirer le milieu de terrain français s’intensifie donc en Ligue 1.

La détermination de ces clubs est forte, mais seul le temps dira où le milieu de terrain tricolore posera ses valises. Une chose est certaine : le président de l’OM, Pablo Longoria, veut frapper fort sur ce mercato en s’attachant les services d’un joueur d’expérience et talentueux.