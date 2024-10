PSG – PSV Eindhoven : Première surprise de Luis Enrique, le groupe tombe

Le PSG accueille le PSV Eindhoven ce mardi soir pour le compte de la troisième journée de Ligue des Champions. Découvrez le groupe retenu par Luis Enrique pour cette rencontre.

PSG : Randal Kolo Muani de retour pour affronter le PSV

Le Paris Saint-Germain accueille le PSV Eindhoven ce mardi soir au Parc des Princes pour le compte de la troisième journée de la Ligue des Champions. Une rencontre cruciale pour les Parisiens après leur défaite à Arsenal. Pour cette rencontre, Luis Enrique a convoqué un groupe de 21 joueurs. La principale nouveauté concerne le retour de Randal Kolo Muani, absent lors de la dernière journée de Ligue 1 contre le RC Strasbourg à cause d’une entorse à la cheville.

Le retour de l’international français de 25 ans apporte un véritable plus à l’attaque parisienne. Sa vitesse et sa capacité à combiner avec ses partenaires pourraient faire la différence face à une équipe néerlandaise réputée pour son organisation défensive. Avec une victoire et une défaite lors des deux premiers matches, une victoire permettrait au PSG de se rapprocher de la qualification pour les huitièmes de finale.

Les Parisiens devront cependant se méfier d’une équipe de Peter Bosz qui a montré de belles qualités en ce début de compétition. En revanche, Luis Enrique devra toujours composer sans Lucas Hernandez, Gonçalo Ramos et Presnel Kimpembe, blessés. Marquinhos, Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi, qui étaient sur le banc samedi, devraient retrouver une place de titulaire ce soir.

Le groupe parisien au complet

Gardiens : Donnarumma, Safonov, Tenas.

Défenseurs : Beraldo, Hakimi, Marquinhos, Mendes, Pacho, Skriniar, Zague.

Milieux : Lee, Mayulu, Neves, Ruiz, Vitinha, Zaïre-Emery.

Attaquants : Asensio, Barcola, Dembélé, Doué, Kolo Muani.