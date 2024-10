Mercato OM : Gasset s’exprime sur les dossiers Chancel Mbemba et Bamo Meïté

Nouvel entraîneur de Montpellier, Jean-Louis Gasset pourra-t-il faire recruter les défenseur de l’OM, Chancel Mbemba et Bamo Meïté ? Le technicien expérimenté reste prudent sur ces deux potentielles cibles.

Jean-Louis Gasset entretient le doute pour Chancel Mbemba et Bamo Meïté

La crise au Montpellier Hérault Sport Club a atteint son paroxysme avec la lourde défaite face à l’Olympique de Marseille (5-0). Dans la foulée, le président Laurent Nicollin a immédiatement limogé Michel Der Zakarian et a décidé de confier les rênes de l’équipe à Jean-Louis Gasset, une figure emblématique du club.

L’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille, pourtant à la retraite depuis cet été, a finalement accepté de relever ce nouveau défi. Il a pour mission d’éviter une relégation à son club de cœur. Et pour relancer le MHSC, Jean-Louis Gasset souhaiterait s’appuyer sur des joueurs qu’il connaît bien : Chancel Mbemba et Bamo Meïté. Les deux défenseurs, en difficulté à l’OM, pourraient apporter leur expérience et leur solidité à la défense montpelliéraine.

Mais le nouvel entraîneur de Montpellier est-il réellement intéressé par ses deux profils ? Interrogé sur son prochain mercato, Jean-Louis Gasset a botté en touche. Il préfère se concentrer sur le court terme et sur les prochaines rencontres du MHSC. Il a ainsi rappelé l’importance d’enchainer rapidement des résultats positifs pour sortir de la zone rouge. « Dans la vie, il y a des priorités. Aujourd’hui, la priorité, c’est remettre le train sur les rails parce que là, il a déraillé », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par France Bleu.