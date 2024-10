Ligue des Champions : Le Stade Brestois accroche le Bayer Leverkusen

Le Stade Brestois continue de surprendre en Ligue des Champions. Après deux victoires consécutives, les Bretons ont réalisé un nouvel exploit en accrochant le Bayer Leverkusen au terme d’un match intense. Le score final : 1-1.

Première période épique : le SB29 réactif face au Bayer Leverkusen

Bien que le Bayer Leverkusen soit un adversaire redoutable, le Stade Brestois n’a pas fléchi. Concentrés et déterminés, les joueurs bretons ont montré un jeu solide, bien loin de l’attentisme défensif que l’on pourrait attendre. Sous la direction d’Éric Roy, ils ont cherché à être offensifs, partageant ainsi la possession avec le tenant du titre.

Dès les premières minutes, le Bayer Leverkusen a su se montrer dangereux, se créant plusieurs occasions nettes. À la 24e minute, Florian Wirtz a ouvert le score, offrant l’avantage à son équipe. Cependant, cette avance n’a duré que 15 minutes. Brest a réagi rapidement grâce à une belle action menée par Mahdi Camara. Pierre Lees-Melou a égalisé à la 39e minute, redonnant confiance aux Bretons juste avant la mi-temps.

⌚️| 90' Coup de sifflet final ici à Roudourou ! Après avoir été mené par le champion d'Allemagne, le Stade Brestois 29 a fait preuve de caractère pour accrocher le match nul et reste toujours invaincu après 3 rencontres de @ChampionsLeague 🤩



MERCI MESSIEURS ❤️🤍#SB29B04 1️⃣-1️⃣ pic.twitter.com/MIxS4VI8tk — Stade Brestois 29 (@SB29) October 23, 2024

Seconde période disputée, mais sans but

À leur retour des vestiaires, les deux équipes ont redoublé d’efforts pour tenter de faire la différence. Malgré plusieurs opportunités de part et d’autre, le score n’a plus évolué, et le match s’est terminé sur un nul 1-1. La défense brestoise a joué un rôle clé, repoussant les offensives du Bayer Leverkusen, une équipe pourtant invaincue depuis plus de 30 matchs la saison dernière. Ce résultat est d’autant plus impressionnant que Leverkusen, sous la direction de Xabi Alonso, a été finaliste de la Ligue Europa, et a remporté la Bundesliga et la Coupe d’Allemagne. Avec ce point important, le Stade Brestois se classe provisoirement troisième de son groupe en Ligue des Champions, avec sept points.