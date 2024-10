ASSE : La course pour le maintien s’annonce rude pour l’AS Saint-Etienne

De retour en Ligue 1, l’ASSE vise un objectif très clair. Le club stéphanois veut s’assurer sa place dans l’élite pour la saison prochaine. Mais la lutte pour la concrétisation de cette ambition s’annonce rude pour l’AS Saint-Etienne.

L’ASSE, une saison en équilibre précaire

L’ASSE vit un début de saison compliqué. Reléguée en Ligue 2 il y a deux saisons, l’équipe a réussi à remonter dans l’élite mais se retrouve confrontée à une lutte acharnée pour le maintien. Olivier Dall’Oglio, l’entraîneur des Verts, est conscient des difficultés de son équipe : « On sait qu’on aura un championnat difficile. Il faut créer un vrai collectif pour exister », a-t-il confié.

L’effectif stéphanois, jugé limité pour le niveau de la Ligue 1, doit donc s’appuyer sur la solidarité et l’esprit de corps pour espérer se maintenir. « La Ligue 1, c’est un niveau supérieur, sans aucun doute. Nous affrontons des équipes de calibre européen, et on voit la différence. Il y a encore un écart à combler, mais nous avons la capacité d’élever notre niveau de jeu », a expliqué l’entraîneur de l’ASSE.

Un début de saison encourageant, mais des défis à relever

Si les résultats ne sont pas toujours brillants, l’ASSE a montré de belles choses par moments. Les Verts ont notamment remporté des victoires importantes face à des adversaires directs dans la course au maintien dont notamment le FC Nantes. Cependant, la route s’annonce longue et semée d’embûches.

Les prochains matchs de l’ASSE seront décisifs. Les confrontations face à Angers SCO, Montpellier et Toulouse FC s’annoncent particulièrement importantes. Ces matchs pourraient permettre aux Verts de se donner un peu d’air et de faire des pas importants dans la course au maintien. « On va continuer à travailler. On va aller à Angers et essayer de faire un résultat. », affirmait Pierre Ekwah après la défaite face à Lens (0-2).

La saison de l’AS Saint-Etienne s’annonce longue et difficile. Les Verts de Dall’Oglio devront faire preuve de beaucoup de caractère et de solidarité pour se maintenir en Ligue 1. Le soutien des supporters sera également indispensable pour aider l’équipe à surmonter les difficultés.