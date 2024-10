Mercato-Choc : Le PSG prêt à écoeurer le LOSC cet hiver !

Le PSG est en quête d’un nouvel attaquant pour renforcer son effectif. Parmi les noms qui circulent ces dernières semaines, quatre joueurs se détachent, dont un serial buteur du LOSC. Explications.

Jonathan David au PSG dès cet hiver ?

D’après les renseignements obtenus par PSG Inside Actus, les dirigeants du Paris Saint-Germain n’ont pas attendu le match nul contre le PSV Eindhoven (1-1), mardi soir, en Ligue des Champions, pour établir une liste des attaquants qui pourraient venir renforcer l’effectif de Luis Enrique. Malgré ses derniers propos en conférence de presse, l’entraîneur parisien ne compte pas sur Randal Kolo Muani et aurait aimé avoir un attaquant de pointe.

Luis Campos aurait donc dressé une liste de quatre noms : Viktor Gyökeres (Sporting Lisbonne), Jonathan David (LOSC), Dusan Vlahovic (Juventus Turin) et Omar Marmoush (Eintracht Francfort.) Libre en juin prochain, le buteur lillois représente une piste beaucoup plus accessible et le PSG serait prêt à dégainer pour s’offrir ses services dès cet hiver.

Mais Nasser Al-Khelaïfi et les siens devront se montrer très convaincants puisque l’attaquant canadien semble privilégier un transfert vers le FC Barcelone, où il pourrait succéder à Robert Lewandowski. « Le PSG devra donc convaincre David de rejoindre la capitale française, ce qui ne sera pas une tâche facile. Paris n’était pas loin en cette fin de mercato d’été. Mais pour le LOSC, il était trop tard », indique le portail spécialisé.

Jonathan David vise un transfert libre l’été prochain

Conscient qu’il faut un vrai buteur, malgré le retour à venir de Gonçalo Ramos, le PSG semble avoir jeté son dévolu sur Jonathan David. Après cinq saisons prolifiques, l’international canadien, qui touche actuellement environ 2,2 millions d’euros par an, souhaite désormais relever de nouveaux défis.

🚨 Exclusivité @PSGInside_Actu



𝐋𝐞 𝐏𝐒𝐆 𝐚̀ 𝐥𝐚 𝐫𝐞𝐜𝐡𝐞𝐫𝐜𝐡𝐞 𝐝𝐞 𝐬𝐨𝐧 𝐟𝐮𝐭𝐮𝐫 𝐚𝐭𝐭𝐚𝐪𝐮𝐚𝐧𝐭 : 𝐪𝐮𝐚𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐢𝐛𝐥𝐞𝐬 𝐞𝐧 𝐯𝐮𝐞.



𝐿𝑒 𝑃𝑎𝑟𝑖𝑠 𝑆𝑎𝑖𝑛𝑡-𝐺𝑒𝑟𝑚𝑎𝑖𝑛 𝑛'𝑎 𝑝𝑎𝑠 𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝑑𝑢 𝑙𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑐ℎ 𝑑'ℎ𝑖𝑒𝑟 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑓𝑎𝑖𝑟𝑒… pic.twitter.com/wgFwPRnefc — PSGINSIDE-ACTUS (@PSGInside_Actu) October 23, 2024

D’après le média espagnol Relevo, l’Inter Milan, la Juventus Turin et le FC Barcelone s’intéresseraient de près au profil du buteur de 24 ans. Cependant, les exigences salariales du natif de Brooklyn pourraient refroidir certains prétendants. En effet, David réclamerait un salaire annuel net de 6 millions d’euros, un montant élevé qui témoigne de son ambition et de sa cote sur le marché.

Surtout qu’il faudra encore signer un joli chèque en guise de prime à la signature. Des chiffres qui n’effraient guère le PSG, mais il faudra convaincre le protégé de Bruno Genesio de vouloir rester en Ligue 1 après son aventure avec les Dogues.