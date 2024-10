Coup de théâtre au Real Madrid : Mbappé déjà poussé vers la sortie ?

Arrivé en grande pompe en provenance du PSG lors du dernier mercato estival, Kylian Mbappé ne devrait pas s’éterniser au Real Madrid. Explications.

Le Real Madrid regrette d’avoir signé Kylian Mbappé

La signature de Kylian Mbappé au Real Madrid continue de faire parler. Selon le journaliste Romain Molina, le club madrilène regretterait déjà cette acquisition. Le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain, qui fait l’objet d’une plainte pour viol en Suède, serait au cœur de tensions au sein de l’équipe merengue. Le journaliste d’investigations a récemment révélé que les dirigeants madrilènes n’auraient pas anticipé les difficultés rencontrées par Mbappé depuis son arrivée.

Le niveau de performance du joueur ne correspondrait pas aux attentes du club, et son intégration dans le vestiaire serait compliquée. Molina évoque également une préparation physique insuffisante avant le début de la saison, ce qui aurait contribué à une baisse de forme rapide. En Espagne, certaines voix s’élèvent même déjà pour évoquer un possible départ prématuré du Bondynois de la Maison-Blanche.

Mbappé déjà sur le départ au Real Madrid ?

Lors de son arrivée au Real Madrid l’été dernier, Kylian Mbappé était présenté comme le sauveur de la Maison-Blanche. Pourtant, quelques mois plus tard, des rumeurs évoquent déjà un départ prématuré de l’attaquant français. Josep Pedrerol, journaliste espagnol réputé pour ses déclarations fracassantes, affirme que Kylian Mbappé ne se sent pas à l’aise dans le système de jeu de Carlo Ancelotti et qu’il serait relégué à un second rôle par rapport à Vinicius Jr.

Selon lui, les deux stars ne seraient pas compatibles et cette situation pourrait conduire au départ de l’une d’entre elles. « Mbappé ne joue pas le rôle principal à Madrid. Vinicius est le leader incontesté de l’équipe et Mbappé doit s’adapter à son style de jeu », déclare Josep Pedrerol, qui ajoute que « si cette situation ne s’améliore pas, il y a un risque que Mbappé quitte le club. »

Si les déclarations de Josep Pedrerol sont à prendre avec des pincettes, elles mettent en lumière les difficultés d’intégration de Kylian Mbappé au sein du Real Madrid. Les raisons de cette situation sont multiples et vont au-delà des simples questions de personnalité.

Des facteurs tactiques, mais aussi des enjeux politiques au sein du club, pourraient expliquer cette situation complexe. Il reste à voir si Carlo Ancelotti parviendra à trouver une solution pour permettre à Mbappé et Vinicius de cohabiter et d’exprimer tout leur potentiel. En attendant, l’avenir de l’international français de 25 ans au Real Madrid s’annonce incertain.