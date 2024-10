Mercato-choc : L’OL prêt à relancer une piste prestigieuse au milieu de terrain ?

Désireux de renforcer son milieu de terrain dans la seconde partie de saison, l’OL pourrait bien relancer l’une de ses pistes du dernier mercato estival. Explications.

Mercato : L’OL s’est raté avec un crack portugais

Battu à domicile par Besiktas (1-0) en Ligue Europa, jeudi soir, l’Olympique Lyonnais a été impressionnés par la prestation de Gedson Fernandes, auteur du seul but de la rencontre. Malgré une domination territoriale et 30 tentatives de but, les Lyonnais ont été punis par un but du milieu de terrain portugais à la 71e minute.

Les Aigles Noirs, efficaces, ont saisi leur unique véritable opportunité. Le joueur de 25 ans, formé au Benfica et passé par Tottenham et l’Olympiakos, était d’ailleurs suivi de près par le club rhodanien lors du dernier mercato estival, selon les informations du journal L’Équipe. Les dirigeants de l’OL s’étaient finalement tournés vers Jordan Veretout.

Ironie du sort, Fernandes a brillé ce jeudi contre les Gones. L’international portugais, déjà convoité par l’OL cet été, pourrait à nouveau faire l’objet d’une offre lors du prochain mercato hivernal. Comme indiqué par le diffuseur Canal+ pendant la rencontre, le club de John Textor était même proche de boucler la signature de Gedson Fernandes.

Cependant, lorsque les dirigeants de Besiktas ont appris que l’équipe de Pierre Sage faisait partie de leurs adversaires en Ligue Europa, ils ont annulé l’opération qui pourrait toutefois reprendre entre les deux clubs.

Gedson Fernandes aperçu à Lyon, l’OL prêt à passer à l’action ?

D’après le compte X Julien le gone, Gedson Fernandes n’est pas immédiatement rentré en Turquie après le match jeudi soir. Le natif de Sao Tomé, sous contrat avec le Besiktas jusqu’en juin 2027, aurait été aperçu à Lyon avec son agent vendredi matin. Les deux hommes auraient-ils profité de leur passage pour rouvrir les discussions avec les dirigeants lyonnais ? Rien n’est à exclure. Pour autant, l’OL devra faire face à la concurrence et à ses propres contraintes financières.