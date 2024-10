AS Saint-Étienne : Le coup de gueule de Gauthier Larsonneur contre ses coéquipiers

Déjà menacé par la zone rouge, l’AS Saint-Étienne s’est incliné face à Angers SCO samedi dernier, concédant une défaite 2-4. Dans une interview donnée au lendemain de la rencontre, Gauthier Larsonneur est revenu sur ce nouvel échec des Stéphanois, qu’il ne digère pas.

Gauthier Larsonneur recadre ses coéquipiers de l’AS Saint-Étienne

Vice-capitaine de l’AS Saint-Étienne, Gauthier Larsonneur a pris la parole au sujet de cette défaite qui place le club dans la zone de relégation. Pour le gardien français de 27 ans, il est impératif de corriger les erreurs défensives. « Il faut gommer toutes ces errances défensives. Quand je parle de défense, ce sont les onze joueurs qui sont concernés. Ce n’est pas seulement le gardien ou les défenseurs, c’est tout le monde. Globalement, nous devons faire beaucoup mieux. Offensivement, nous avons montré de bonnes choses, certains joueurs ont bien contribué. Il y a des points positifs, mais quand tu encaisses quatre buts, tu ne retiens pas ça », a déclaré Gauthier Larsonneur, recadrant ainsi ses coéquipiers.

« Tout le monde fait des erreurs au cours d’une saison. (…) Parler, c’est bien, mais à un moment, il faut des actes. Il faut que les joueurs sur le terrain assument leurs responsabilités. Ce sont les actes que les gens attendent, car ce qui se passe dans le vestiaire, au final, on s’en fiche. C’est sur le terrain qu’il faut répondre », a ajouté le gardien de 27 ans.

Photo : AS Saint-Etienne

Gauthier Larsonneur évoque les sifflets des supporters

Perdre deux matchs consécutifs en Ligue 1, et surtout contre Angers SCO, est un véritable coup dur pour les supporters de l’AS Saint-Étienne. À l’issue de la rencontre, ceux-ci ont exprimé leur mécontentement en sifflant les joueurs. Interrogé à ce sujet, Gauthier Larsonneur leur donne raison tout en demandant à ses coéquipiers de faire plus d’efforts.

« Les sifflets des supporters présents en fin de match ? On les comprend. Nous avons encaissé quatre buts à l’extérieur. Ils ont parcouru des centaines de kilomètres, et nous n’avons pas été à la hauteur. Nous ne leur avons pas rendu ce qu’ils méritaient, car ces supporters se déplacent chaque week-end. Nous devons faire bien mieux, avoir un peu plus de fierté, et éviter d’encaisser quatre buts contre Angers quand on est Saint-Étienne. »