ASSE : Une annonce officielle tombe, les Verts sont fixés !

L’ASSE sait désormais à quoi s’attendre pour mieux préparer son début de saison en Ligue 2. La LFP a levé le voile sur les programmations des premières journées et Saint-Étienne connaît désormais le calendrier qui rythmera son mois d’août.

ASSE : Un mois d’août sous les projecteurs pour Saint-Etienne

La Ligue de Football Professionnel a publié la grille des quatre premières journées de Ligue 2 pour la saison 2025-2026. Bonne nouvelle pour les supporters de l’AS Saint-Etienne : les Verts évolueront chaque samedi soir à 20h, ce qui leur offre une exposition constante sur beIN SPORTS et dans le Multiplex. Dès le 9 août, l’ASSE se déplacera à Laval pour lancer sa saison sous les projecteurs du samedi soir.

La semaine suivante, le 16 août, Geoffroy-Guichard accueillera Rodez à 20h, avant un déplacement en Corse le 23 août pour affronter l’AC Ajaccio, toujours dans la même case horaire. Les hommes d’Eirik Horneland boucleront ce premier cycle le 30 août à domicile face à Grenoble, dans un rendez-vous qui pourrait déjà s’avérer décisif pour lancer la dynamique des Verts dans leur quête de montée.

Une programmation stabilisée pour les Verts

Cette programmation uniforme sur le mois d’août permettra à l’ASSE de trouver un rythme clair dans une Ligue 2 toujours aussi dense. La LFP a, par ailleurs, annoncé travailler pour publier les programmations télévisées plus de six semaines à l’avance, une décision qui devrait faciliter la logistique des clubs et des supporters.

Avec ce calendrier limpide, l’AS Saint-Étienne et ses fidèles peuvent désormais cocher les dates et préparer un mois d’août intense. Les Verts n’ont désormais plus qu’un objectif : répondre présent, samedi après samedi, pour se rapprocher de l’élite.

