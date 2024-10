OM-PSG : Des choix douteux, De Zerbi sous le feu des critiques

Le Classique OM-PSG a tourné au fiasco pour les Marseillais. Les choix tactiques de Roberto De Zerbi sont-ils en cause ? L’Italien est sous le feu des critiques.

OM-PSG : Roberto De Zerbi, avec un style de jeu qui divise

Ce dimanche, le Classique OM-PSG n’a pas été à la hauteur des attentes. Malgré un début de match prometteur, l’expulsion rapide d’Amine Harit a complètement déséquilibré la rencontre, permettant au PSG de s’imposer facilement (3-0) au Vélodrome. Une défaite qui a suscité de vives réactions, notamment de la part d’Eric Di Méco.

Pour l’ancien international français, l’OM a été surévalué cette saison. « On a survendu cette équipe« , a-t-il déclaré sur RMC. Selon lui, les hommes de Roberto De Zerbi n’ont pas montré suffisamment d’agressivité et d’initiative face au PSG. « Pourquoi l’OM n’adopte pas cette stratégie de pressing haut qui a mis en difficulté Paris par le passé ? », s’interroge-t-il.

Les joueurs ne sont pas les seuls à être pointés du doigt. Eric Di Méco a également critiqué le jeu proposé par Roberto de Zerbi. « Contrairement à ce que l’on dit, on n’a jamais vu l’OM agresser un adversaire depuis le début de saison. C’est un jeu trop posé », a-t-il affirmé. L’ancien joueur marseillais regrette l’absence d’un jeu plus direct et plus offensif de la part des Phocéens.

Ces critiques viennent s’ajouter à celles déjà émises par une partie des supporters de l’OM, déçus par la prestation de leur équipe. Cette défaite soulève des questions sur les ambitions réelles de l’OM cette saison et sur la capacité de Roberto De Zerbi à imposer son style de jeu. Le coach italien devra rapidement trouver des solutions pour relancer son équipe lors des prochaines rencontres.