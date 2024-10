Tension à l’OM : Des joueurs pris à partie par le public de Marseille

Le match OM-PSG (0-3) a laissé des traces, auprès des supporters de l’Olympique de Marseille, qui ne pardonnent pas et s’en prennent à certains joueurs de Roberto De Zerbi.

La colère gronde à l’OM : Valentin Rongier et Neal Maupay ne sont pas épargnés

Ce dimanche soir, l’Orange Vélodrome a battu son record d’affluence pour le Classique OM-PSG. Plus de 66.100 spectateurs étaient présents dans les tribunes pour assister à ce match tant attendu, mais l’ambiance s’est rapidement dégradée. Mené 0-3 à la mi-temps, l’Olympique de Marseille a vu de nombreux supporters quitter le stade, déçus par la prestation de leur équipe.

A l’issue de la rencontre, Roberto De Zerbi a été pointé du doigt pour des choix tactiques discutables. Et la pression est même monté d’un cran dans les tribunes. BFM TV rapporte en effet que certains supporters de l’OM ont invectivé des remplaçants comme Valentin Rongier, Neal Maupay et Bamo Meïté, leur reprochant de ne pas être entrés en jeu. Cette réaction témoigne de la frustration et de la colère d’une partie du public marseillais.

Les raisons de cette déception sont multiples : une équipe largement dominée par le PSG, un style de jeu amorphe, et une impression générale de manque d’engagement. Roberto De Zerbi est donc sous pression. Il doit rapidement trouver des solutions pour remotiver ses joueurs et redonner confiance aux supporters.

💬"Vous devez avoir honte"



Après le Classico, les supporters encore présents au stade font passer plusieurs messages aux joueurs pic.twitter.com/4OmRpCLMJb — BFM Marseille Provence (@BFMMarseille) October 27, 2024

La réception d’Auxerre le 8 novembre prochain sera un test important. Les Marseillais devront montrer un tout autre visage pour renouer avec le succès et apaiser les tensions. Une victoire à Nantes ce week-end serait également essentielle pour relancer la machine olympienne.