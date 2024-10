Mercato RC Lens : Bonne nouvelle, Rayan Fofana signe au RCL (Off.) !

Voici un dossier mercato finalisé avec célérité par le RC Lens. Le jeune Rayan Fofana vient de signer avec le RCL un contrat jusqu’en 2027 au grand bonheur des Sang et Or. Le RC Lens a officialisé la signature du premier contrat professionnel de son jeune talent de 18 ans issu de son centre de formation.

Mercato RC Lens : Rayan Fofana, le joyau du RCL, signe pour 2027 !

Repéré très tôt par les recruteurs Lensois pour ses qualités de finisseur, Rayan Fofana est un pur produit de la Gaillette, le centre de formation du RCL. Il incarne désormais l’avenir du Racing Club de Lens avec qui il s’engager pour près de 3 saisons. Dans le communiqué diffusé à cet effet, le RC Lens a annoncé avec fierté que Rayan Fofana a signé un contrat professionnel le liant au club jusqu’en 2027. La direction du club Lensois a relevé avec fierté que la pépite est arrivée au sein de son académie à l’âge de 13 ans. Le jeune attaquant donc fait toutes ces classes sur place jusqu’à ce contrat pro.

🔴🟡 Talent en pleine éclosion ! Rayan Fofana, Lensois depuis ses 13 ans, signe son premier contrat pro avec le @RCLens jusqu’en 2027 ! 💥 Agile, adroit et déjà buteur régulier, l’attaquant “Made in Gaillette” est prêt à marquer l’histoire des Sang et Or ! 💛❤️ #Mercato #RCL… pic.twitter.com/NeI1rzsFLv — Foot sur 7 (@footsur7fr) October 30, 2024

Grâce à son adresse et sa technique, Rayan Fofana s’est fait remarquer en inscrivant 19 buts dans le championnat national U19 et en Youth League. Cette performance lui a valu de franchir un cap et de s’engager officiellement avec le RCL où il pourrait dépanner dans un premier temps dans l’équipe de Will Still, et pourquoi pas intégrer le onze en cas de confirmation de ses qualités. Il serait alors considéré comme la première recrue d’avant mercato au Racing Club de Lens.

RCL Mercato : Rayan Fofana, la pépite Sang et Or qui promet de briller

Éric Sikora, responsable de la post-formation au RC Lens, a exprimé sa satisfaction face à cette signature. Selon lui, cette étape marque une confiance réciproque entre le club et son jeune attaquant Rayan Fofana, qui a démontré une belle marge de progression. “Nous sommes ravis de continuer à accompagner Rayan dans son développement”, a déclaré Sikora. Ce premier contrat professionnel montre à quel point le mercato du RC Lens débute en son sein avec la valorisation de ses jeunes talents.