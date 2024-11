Mercato : Marcus Rashford tranche entre le PSG et l’OM !

Marcus Rashford, l’un des attaquants les plus prometteurs de sa génération pourrait quitter la Premier League. Cité dans les plans du PSG et de l’OM, la star de Manchester United a fait son choix pour la suite de sa carrière.

Le rêve de Marcus Rashford à l’OM et au PSG s’éloigne

Ces derniers jours, de nombreuses rumeurs ont agité le mercato de l’Olympique de Marseille et du Paris Saint-Germain. En effet, le nom de Marcus Rashford, attaquant de Manchester United, a été régulièrement associé aux deux clubs français. Cependant, les dernières informations en provenance d’Angleterre semblent mettre un terme à ces spéculations.

L’arrivée d’Adrien Rabiot à Marseille avait suscité de grands espoirs chez les supporters, qui voyaient déjà d’autres stars débarquer sur la Canebière. Le nom de Paul Pogba avait été évoqué, tout comme celui de Rashford. Parallèlement, le PSG, toujours à la recherche de renforts offensifs, s’était également montré intéressé par l’international anglais de 26 ans.

Pourtant, selon TeamTalk, Manchester United compte bien conserver son attaquant. Jim Ratcliffe, le nouveau propriétaire du club, considère Rashford comme un élément clé de son projet. Un nouveau contrat serait même à l’étude pour prolonger le bail de l’Anglais, actuellement lié aux Red Devils jusqu’en 2028.

Confiant en les capacités de Rashford, Manchester United espère le voir retrouver son meilleur niveau. Ainsi, la perspective de voir l’attaquant anglais évoluer en Ligue 1 s’éloigne de plus en plus, au grand dam des supporters marseillais et parisiens.

Marcus Rashford veut travailler avec Ruben Amorim

Le feuilleton Marcus Rashford prend un nouveau tournant. Alors que le PSG et l’OM semblaient prêts à enrôler l’attaquant anglais, l’arrivée imminente de Ruben Amorim sur le banc des Red Devils pourrait tout bouleverser. En effet, selon les informations de TEAMtalk, Rashford serait ravi de travailler avec le technicien portugais, connu pour son style de jeu offensif et sa capacité à faire progresser les jeunes talents.

L’international anglais, sous contrat jusqu’en 2028, pourrait ainsi devenir l’une des pièces maîtresses du projet d’Amorim à Old Trafford. Le départ d’Erik ten Hag, avec qui Rashford n’a pas toujours eu une relation facile, pourrait également expliquer l’enthousiasme de l’attaquant à l’idée de travailler avec un nouvel entraîneur.

Amorim, de son côté, voit en Rashford un joueur capable de porter l’équipe et d’inscrire des buts. Cette nouvelle donne pourrait donc mettre fin aux rumeurs de départ de Rashford, qui semblait promis à un nouveau challenge en Ligue 1. Le Paris Saint-Germain et l’OM devront désormais se tourner vers d’autres pistes pour renforcer leur attaque.