PSG : Luis Enrique a trouvé son nouveau roc défensif

Luis Enrique n’a jamais cessé de faire l’éloge de son effectif du PSG rajeuni cet été avec les arrivées de quelques jeunes talentueux. L’une des plus grandes satisfactions du technicien espagnol est sans doute Willian Pacho qui semble avoir déjà mis tout le monde d’accord en défense.

Willian Pacho : le roc parisien qui impressionne déjà Luis Enrique

Arrivé cet été au PSG, Willian Pacho s’est rapidement imposé comme un élément incontournable de la défense parisienne. Le jeune Équatorien, par ses qualités physiques et techniques, a conquis le cœur des supporters et de son entraîneur, Luis Enrique. Solide dans les duels, bon relanceur et doté d’une excellente vision du jeu, Willian Pacho a toutes les qualités d’un grand défenseur central.

Son association avec Marquinhos s’avère particulièrement efficace, formant une charnière centrale solide et complémentaire. Depuis son arrivée à Paris, l’Équatorien a disputé quasiment tous les matchs et a rapidement gagné sa place de titulaire. Son entraîneur, Luis Enrique, ne tarit pas d’éloges à son sujet : « C’est un joueur très important pour nous. Il gagne des duels, ressort bien le ballon, il récupère beaucoup de ballons, c’est un apport très positif ».

Un avenir prometteur pour Willian Pacho

Sous contrat jusqu’en 2029, Willian Pacho s’inscrit dans un projet à long terme au PSG. Le club parisien a fait de lui l’un des piliers de sa défense pour les années à venir. Sa valeur marchande, déjà estimée à 40 millions d’euros, devrait encore augmenter dans les mois à venir. Pacho est le joueur le plus utilisé par Luis Enrique cette saison. Il a disputé en effet 1017 minutes en 12 matchs toutes compétitions confondues.

Bien que satisfait de ses rendements, l’entraîneur du Paris Saint-Germain se veut toujours exigeant envers le joueur. « Je m’adapte à ce qu’il demande, il est très intelligent. Ses entraînements m’ont aidé à mieux comprendre le jeu, et mes coéquipiers m’ont aussi beaucoup aidé. Il demande surtout de travailler. De jouer chaque jour à l’entraînement comme on jouerait en match », a révélé Willian Pacho.

Un exemple pour les jeunes

Le jeune défenseur est également un exemple pour les jeunes joueurs du centre de formation. Son professionnalisme, son humilité et sa rapidité d’adaptation sont autant de qualités qui font de lui un modèle à suivre. Si Luis Enrique se frotte les mains d’avoir pu attirer un tel roc défensif, Pacho lui se réjouit de réaliser un rêve d’enfance : celui de jouer aux côtés de Marquinhos.

« J’avais hâte de jouer avec lui. C’est un rêve d’enfance, ça fait longtemps que je le vois jouer la Ligue des champions. Dès le premier jour, il m’a appris à me libérer, à rester serein. Il est très clair dans ses consignes. Il faut que je suive son exemple », indique le défenseur.