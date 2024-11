Transfert-Choc : 100M€ ! Bradley Barcola prêt à plaquer le PSG ?

À moins de deux mois de l’ouverture du mercato hivernal, un cador européen s’apprête à formuler une offre de 100 millions d’euros au PSG pour Bradley Barcola. Suffisant pour poser le joyau français à plaquer le Paris SG de si tôt ?

Bradley Barcola flambe, le PSG face à un dilemme

Le jeune attaquant français, Bradley Barcola, ne cesse de faire grimper sa cote. Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain à l’été 2023 contre un chèque de 50 millions d’euros, bonus compris, ses performances remarquables ont attiré l’œil de nombreux clubs européens. Selon un scout anglais sondé par le quotidien L’Équipe, l’ancien milieu offensif de l’Olympique Lyonnais frôle aujourd’hui les 100 millions.

« Ce qui nourrit l’évolution récente de sa valeur, c’est son efficacité. Donc, si vous me dites plus de 80M€, je vous réponds oui […] Sa valorisation est inférieure à 100M€, mais s’il maintient cette régularité statistique, elle sera supérieure », assure ce recruteur, qui ajoute que : « si l’on regarde ses statistiques et son importance au sein de l’équipe, il est facile de comprendre pourquoi les plus grands clubs s’intéressent à lui. » En Angleterre, un club du haut du tableau serait disposé à offrir ces 100 millions d’euros aux Rouge et Bleu pour attirer Bradley Barcola l’été prochain.

Nasser Al-Khelaïfi met son véto pour Barcola

Face à cette offre alléchante, le PSG se retrouve dans une situation délicate. D’un côté, vendre l’attaquant de 22 ans permettrait de réaliser une plus-value importante. De l’autre, laisser partir un joueur aussi talentueux pourrait affaiblir l’effectif parisien qui a perdu Kylian Mbappé cet été.

Le club de la capitale devra donc peser le pour et le contre avant de prendre une décision. Mais selon PSG Inside Actus, un éventuel transfert du jeune international français n’est même pas à l’ordre du jour du côté de la direction parisienne. Le président Nasser Al-Khelaïfi entend bien faire de Barcola le nouveau Mbappé et ne serait pas prêt à écouter une quelconque offre pour un probable transfert.

La question est de savoir si le PSG pourra résister à une telle offre financière. La situation financière du club, les besoins de l’équipe et les ambitions sportives du moment seront autant de facteurs à prendre en compte dans la prise de décision.

Affaire à suivre…