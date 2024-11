PSG – Atletico Madrid : Donnarumma reprend du service, la compo de Luis Enrique pour relancer Paris

Le PSG et l’Atlético de Madrid s’affrontent ce soir dans un match crucial pour la qualification en Ligue des Champions. Les deux équipes, en difficulté en début de compétition, n’ont d’autre choix que de l’emporter. Pour relancer la machine parisienne, Luis Enrique refait confiance à Gianluigi Donnarumma.

Du classique pour le PSG face à l’Atletico

Luis Enrique a opté pour un onze offensif avec Gianluigi Donnarumma dans les cages, protégé par une défense solide composée d’Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho et Nuno Mendes. Au milieu de terrain, le trio Zaïre-Emery, Vitinha et João Neves aura la lourde tâche de récupérer les ballons et de lancer les offensives. En attaque, le trio Dembélé, Asensio et Barcola a été choisi pour faire trembler les filets madrilènes.

L’Atlético surprend

De son côté, Diego Simeone a réservé quelques surprises face au PSG. Le Cholo a notamment laissé Koke sur le banc et a opté pour un système à cinq défenseurs avec Lenglet et Witsel en charnière centrale. Au milieu de terrain, Gallagher est associé à De Paul et Barrios. En attaque, Griezmann et Alvarez forment la paire d’avant-centre.

Les deux équipes ont les qualités pour l’emporter. Le PSG devra se montrer efficace devant le but, tandis que l’Atlético devra faire preuve de solidité défensive.

Compositions officielles :

PSG : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, Neves – Dembélé, Asensio, Barcola

Atlético Madrid : Oblak – G. Simeone, Molina, Witsel, Lenglet, Galan – Barrios, Gallagher, De Paul – Griezmann, Alvarez