FC Nantes : Qui pour sauver l’attaque nantaise ? Le casse-tête de Kombouaré

L’attaque du FC Nantes tourne au ralenti et Antoine Kombouaré continue de chercher la bonne formule pour le secteur offensif de son équipe. Un casse-tête pour le technicien français, qui ne manque pourtant pas d’options.

FC Nantes : L’attaque nantaise à la recherche de son fer de lance

Depuis plusieurs saisons, le FC Nantes peine à trouver un attaquant capable d’assumer le rôle de buteur numéro un. Malgré les arrivées de Matthis Abline et Mostafa Mohamed, le problème persiste. Antoine Kombouaré se retrouve face à un casse-tête : qui aligner en pointe de l’attaque ? Depuis le début de saison, les Canaris n’ont inscrit que 12 buts en 10 matchs. Ce n’est pourtant pas la qualité qui manque dans le secteur offensif du club, mais les options s’avèrent limitées.

Le jeune attaquant Matthis Abline, recruté pour 10 millions d’euros par le FC Nantes, a du mal à confirmer les espoirs placés en lui. S’il a montré de belles choses, il manque de régularité et d’efficacité devant le but. L’Égyptien Mostafa Mohamed peine à retrouver ses repères ces dernières années. Ses difficultés à se montrer dangereux et sa maladresse technique posent question.

Pendant ce temps, le Zimbabwéen Tino Kadewere semble plus à l’aise en faux neuf. Ses qualités de passeur et son pressing sont appréciables au FCN, mais il lui manque encore de constance dans la finition. Quant au Camerounais Ignatius Ganago, de retour de blessure, il reste une option intéressante en sortie de banc. Son profil de buteur peut apporter un plus à l’équipe du FC Nantes.

Kadewere en faux neuf, une piste intéressante

L’association de Tino Kadewere en faux neuf, avec Matthis Abline ou Ignatius Ganago en pointe, semble être une piste intéressante. Cette configuration permettrait de profiter des qualités de passeur et de mouvement de Kadewere, tout en offrant à l’attaquant de pointe des espaces pour se projeter. A Antoine Kombouaré de trouver la formule idéale pour faire tourner l’attaque du FC Nantes.

Face à ces difficultés, le club nantais pourrait être tenté de recruter un nouvel attaquant lors du prochain mercato. Cependant, il faudra être vigilant et ne pas se tromper. Le club doit trouver un joueur capable de s’adapter rapidement au système de jeu de Kombouaré et de répondre aux attentes du public nantais.