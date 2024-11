PSG : L’UEFA lâche une bonne nouvelle après la frustration face à l’Atlético

Au lendemain de sa défaite frustrante face à l’Atlético Madrid (1-2), le PSG a reçu une bonne nouvelle en provenance de l’UEFA. Explications.

« Free Palestine » : Les fans du PSG mettent le feu au Parc des Princes

Un nouveau scandale secoue le Paris Saint-Germain. Les membres du Collectif Ultras Paris ont déployé une immense pancarte en soutien à la Palestine lors du match contre l’Atlético Madrid. En effet, le CUP du virage Auteuil a déployé une incroyable bâche appelant « à libérer la Palestine (Free Palestine) ». Une banderole accompagnée d’un message : « La guerre sur le terrain, mais la paix dans le monde. »

Ensuite, deux autres affiches ont été déployées par les fans parisiens sur le conflit à Gaza : « La vie d’un enfant de Gaza vaut-elle moins qu’une autre ? », ainsi que sur le génocide subi à l’est de la République démocratique du Congo : « Une guerre oubliée qui tue chaque jour, free Congo. » Cette prise de position, qui a été massivement reprise sur les réseaux sociaux, pourrait avoir de grosses conséquences pour le PSG.

En effet, l’article 44 du règlement de l’UEFA stipule que « la diffusion ou la promotion de messages politiques par quelque moyen que ce soit ainsi que toute autre forme d’action politique à l’intérieur ou à proximité immédiate du stade sont strictement interdites avant, pendant et après le match.

Et alors que les conséquences potentielles pour les Rouge et Bleu sont nombreuses, notamment une amende, un huis clos ou un retrait de points, le club de Nasser Al-Khelaïfi est rapidement sorti du silence pour nier toute connaissance préalable de ce tifo et réaffirmé son opposition à la politique dans son enceinte.

« Le Club n’avait pas connaissance du projet d’affichage d’un tel message. Le Paris Saint-Germain rappelle que le Parc des Princes est – et doit rester – un lieu de communion autour d’une passion commune pour le football et s’oppose fermement à tout message à caractère politique dans son stade », a réagi le Champion de France en titre contacté par le journal Le Parisien. Visiblement, l’UEFA a entendu ce message du Paris SG.

Le PSG échappe à une sanction de l’UEFA

Si le ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau, a condamné cette action, l’UEFA a décidé de ne pas sanctionner le Paris Saint-Germain. Selon un porte-parole de l’instance européenne, la banderole ne peut être considérée comme provocatrice ou insultante.

« Il n’y aura pas de cas disciplinaire puisque la banderole déployée ne peut pas être considérée comme provocatrice ou insultante dans ce cas précis », a déclaré un porte-parole de l’UEFA auprès de l’AFP ce jeudi. Le club entraîné par Luis Enrique échappe donc à une sanction après sa défaite face à l’Atlético Madrid. Mais cette décision, même si elle a soulagé le PSG, a relancé le débat sur la place de la politique dans les stades et sur les limites de la liberté d’expression dans le sport.

Les tifos à caractère politique sont de plus en plus fréquents dans les enceintes sportives. Si certains y voient une manière de s’engager et de faire entendre leur voix, d’autres les considèrent comme une atteinte à la neutralité du sport. L’UEFA, comme d’autres fédérations, est régulièrement confrontée à ce type de situation et doit trouver un équilibre entre la liberté d’expression et la nécessité de préserver l’image du football.