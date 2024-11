OL-ASSE : L’AS Saint-Etienne unie plus que jamais pour le derby !

L’ ASSE, parfaitement relancée avant le derby face à l’OL, semble plus que jamais déterminée à sortir le grand jeu. Les Verts d’Olivier Dall’Oglio veulent frapper un gros coup face à des Lyonnais frustrés par le nul concédé en Ligue Europa face à Hoffenheim.

Un nouveau souffle pour l’ASSE avant d’affronter l’OL

À l’approche du derby tant attendu contre l’Olympique Lyonnais, l’ASSE affiche une cohésion retrouvée. Les Verts, malgré un début de saison compliqué, semblent désormais prêts à relever le défi et à décrocher une victoire importante. Sous l’impulsion d’Olivier Dall’Oglio, l’entraîneur stéphanois, les joueurs ont travaillé d’arrache-pied pour renforcer les liens au sein du groupe.

Les séances d’entraînement ont été axées sur la cohésion et l’intensité, et les résultats sont encourageants. L’ambiance au sein du vestiaire de l’ASSE s’est nettement améliorée, créant un climat propice à la performance. Le derby face à Lyon est toujours un événement à part.

Les deux équipes se livrent une bataille sans merci, et l’enjeu dépasse largement le simple résultat sportif. Pour l’ASSE, c’est l’occasion de redorer son blason et de montrer au public stéphanois que l’équipe est en train de se reconstruire.

Des raisons d’y croire

Bien que les Verts aient connu des difficultés en début de saison, ils ont montré de belles choses par moments. Les joueurs ont affiché une détermination sans faille, et leur état d’esprit s’est amélioré au fil des matchs. Les hommes d’Olivier Dall’Oglio sortent d’ailleurs d’une victoire convaincante 2-0 contre le RC Strasbourg.

De plus, l’OL traverse également une période délicate, ce qui rend le derby encore plus indécis. L’ASSE aborde ce duel avec un état d’esprit positif et une envie de se surpasser. La cohésion retrouvée au sein du groupe est un atout majeur pour les Verts, qui auront à cœur de faire plaisir à leurs supporters.