Le PSG sort les muscles et explose Angers SCO

Le PSG a poursuivi sa marche en avant en Ligue 1 en s’imposant largement sur la pelouse d’Angers (4-2). Malgré une interruption de jeu due à des jets de balle de tennis sur la pelouse, les Parisiens ont dominé la rencontre de la tête et des épaules, grâce notamment à un doublé de Kang-in Lee et de Bradley Barcola.

Angers SCO-PSG : Un onze parisien remanié mais efficace

Après une nouvelle semaine européenne cauchemardesque, le PSG retrouvait sa compétition de prédilection samedi soir. Les hommes de Luis Enrique se déplaçaient pour se relancer face à Angers SCO à l’occasion de la 11ème journée. Pour cette rencontre, Luis Enrique a procédé à plusieurs changements dans son onze de départ.

Skriniar, Beraldo et Mayulu ont notamment été titularisés. Malgré ces rotations, le Paris Saint-Germain a rapidement pris l’ascendant sur son adversaire. Le trio offensif composé de Barcola, Asensio et Lee s’est montré particulièrement inspiré, combinant à merveille pour trouver régulièrement la faille dans la défense angevine.

Le Paris SG survole la première mi-temps

Face au 15e de Ligue 1, les hommes de Luis Enrique n’ont pas mis du temps à lancer les hostilités. Ils ont notamment su profiter d’une défense angevine pathétique pour frapper fort d’entrée. Marco Asensio, bien lancé dans le dos de la défense par Beraldo, sert idéalement Lee qui conclut pour ouvrir le score à la 17e minute.

Trois minutes après, on prend les mêmes et on recommence pour le même résultat. Asensio sert une nouvelle fois Lee Kang-in qui signe le doublé pour mettre le PSG à l’abri. Suivra ensuite le show Bradley Barcola, également auteur d’un doublé. Muet et en difficulté en Ligue des Champions, le jeune attaquant retrouve son efficacité.

Trouvé par Asensio, sur sa troisième passe décisive de la soirée, Barcola porte le score à 3-0 face à un Angers SCO dépassé par les événements. L’ancien Lyonnais fait définitivement le break sur une offrande de Lee juste avant la pause. A 4-0, Paris a bien plié le match mais se fera tout de même peur en deuxième période.

Une seconde période plus tranquille

En seconde période, le PSG a géré son avantage et a effectué de nombreux changements. Les jeunes joueurs comme Yoram Zague et Désiré Doué ont eu l’occasion de montrer leurs qualités. Malgré une réaction d’orgueil des Angevins en fin de match, qui ont réduit l’écart grâce à deux buts, le PSG a conservé sa large victoire.

Angers SCO a donné quelques sueurs froides à Luis Enrique et ses hommes en fin de match. D’abord un sublime but de Lepaul d’une reprise dingue pour sauver l’honneur avant que Biumla ne place sa tête dans le temps additionnel. Cette victoire permet au PSG de conforter sa place de leader en Ligue 1 et de prendre six points d’avance sur son dauphin, l’AS Monaco.