Mercato : Le LOSC a identifié le successeur de Jonathan David

Libre le 30 juin prochain, Jonathan David pourrait quitter les rangs du LOSC dès cet hiver. Conscient de cette situation, le club nordiste s’active déjà en coulisses pour mettre la main sur un attaquant capable de remplacer valablement l’international canadien.

Mercato LOSC : Manchester United sur les traces de Jonathan David

L’avenir de Jonathan David au LOSC semble s’écrire à l’étranger. En fin de contrat en juin prochain, le buteur canadien intéresse fortement les plus grands clubs européens. Et selon le Corriere dello Sport, c’est Manchester United qui serait le plus déterminé à s’attacher ses services. Les Red Devils, à la recherche d’un attaquant capable de dynamiser leur ligne offensive, voient en Jonathan David le profil idéal.

Sa polyvalence, sa vitesse et son efficacité devant le but en font l’un des joueurs les plus prometteurs de sa génération. Mais Manchester United ne sera pas seul sur ce dossier. Arsenal, Liverpool, l’AC Milan, l’Inter Milan et la Juventus Turin sont également sur les rangs. La concurrence s’annonce féroce et le LOSC pourrait profiter de cette situation pour réaliser une belle plus-value lors du prochain mercato hivernal.

Olivier Létang serait en effet prêt à se séparer de son joueur à un prix réduit afin d’éviter de le voir partir libre en fin de saison. D’ailleurs, le président des Dogues aurait déjà identifié un profil parfait pour compenser le départ du natif de New York.

Kévin Denkey, prochaine star offensive du LOSC ?

Kévin Denkey, l’attaquant togolais du Cercle de Bruges, continue de faire parler de lui sur le marché des transferts. Malgré une saison 2023-2024 exceptionnelle (27 buts en 38 matchs), le joueur n’a pas quitté la Belgique cet été, surprenant ainsi de nombreux observateurs. Si les rumeurs d’un départ vers un club plus huppé avaient enflammé les réseaux sociaux, c’est finalement au LOSC de Lille que Denkey pourrait poser ses valises.

Auteur de 11 buts et 6 passes décisives en 23 matches toutes compétitions confondues, le joueur de 23 ans possède le profil idéal pour apporter un plus à l’attaque lillois. Le club nordiste, à la recherche d’un successeur à Jonathan David, aurait fait de l’international togolais une priorité. Cependant, les négociations entre les deux clubs semblent bloquées par le montant du transfert.

Le Cercle de Bruges, conscient de la valeur de son joueur, réclamerait environ 26 millions d’euros. Un prix que Lille pourrait avoir du mal à justifier, surtout au vu des performances légèrement moins constantes de Denkey cette saison.

L’avenir de Kévin Denkey reste donc incertain. Si le joueur semble motivé à relever un nouveau défi, il devra patienter encore un peu avant de connaître sa prochaine destination. Le mercato hivernal pourrait être l’occasion de trouver un accord, mais rien n’est moins sûr.