Vente OM : Pablo Longoria, dernier rempart au rachat du club ?

Président de l’Olympique de Marseille et désormais vice-président de la LFP, Pablo Longoria est-il un principal obstacle à la finalisation de la vente OM ? Les dernières révélations sèment le doute.

Vente OM : Pablo Longoria bientôt écarté les Saoudiens ? Thibaud Vézirian lève le voile

Le possible rachat de l’Olympique de Marseille par l’Arabie saoudite ne cessent d’enflammer les débats. Thibaud Vézirian, l’un des principaux instigateurs de la vente OM, maintient sa position, affirmant que le rachat du club phocéen est « inéluctable ». Selon lui, des sources fiables confirment que toutes les conditions sont réunies pour un transfert de propriété. Ces annonces ravivent les espoirs des supporters marseillais, qui attendent depuis de longues années un changement à la tête de leur équipe favorite.

Cependant, même si les spéculations d’un rachat par des investisseurs saoudiens persistent, la question de l’avenir de Pablo Longoria, l’actuel président de l’OM, se pose également. Ce dernier, souvent cité parmi les premiers départs en cas de l’arrivée des Saoudiens à la tête du club, a récemment été nommé vice-président de la Ligue de Football Professionnel (LFP). Sa nomination jette ainsi un coup de froid sur la vente OM.

Face à cette situation, Vézirian tente de concilier ces deux informations. « Longoria vice-président de la LFP, prépare-t-il l’après-OM ? Il est logique d’avoir le président de l’OM haut placé dans les instances », a-t-il déclaré sur sa chaîne Twitch. Selon lui, cette nomination serait plutôt le signe d’une reconnaissance de son travail et non d’une anticipation de son départ.

Le rachat de l’OM, un processus plus compliqué que prévu

L’ancien journaliste de L’Equipe rappelle par ailleurs la complexité de ce genre d’opérations financières, qui nécessitent de longs mois de négociations et de démarches administratives. Il cite en exemple la vente du Paris FC, dont la finalisation prend du retard malgré des annonces officielles. En dépit de ces incertitudes, il demeure convaincu de la véracité de ses informations, affirmant qu’elles reposent sur une enquête journalistique approfondie.

Thibaud Vézirian reconnaît cependant que la vente OM est plus complexe qu’il ne l’imaginait initialement.. Il avoue même que le président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria, n’aurait pas dû rester en fonction aussi longtemps. Mais un imprévu a visiblement bouleversé ces plans. « C’est éreintant, et ce n’était pas prévu ainsi, cela n’aurait pas dû durer autant », a commenté le confrère, laissant entendre que l’OM, comme tout autre club, est soumis aux aléas du marché et aux enjeux économiques.

En attendant, même si les espoirs autour de la vente OM ne cessent de croitre, il convient de rester prudent. Les précédents montrent que ce type d’opération peut prendre du temps et que les situations peuvent évoluer rapidement. Les supporters marseillais devront donc patienter encore un peu avant d’être fixés définitivement sur cette affaire.