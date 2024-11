Alors que l’AS Saint-Étienne continue de lutter pour retrouver son éclat en Ligue 1, la cellule de recrutement multiplie les efforts pour renforcer l’effectif lors du prochain mercato de l’ASSE. Parmi les joueurs ciblés figure Yan Dhanda, un talent en pleine ascension.

Yan Dhanda : un profil polyvalent

Yan Dhanda, ancien international anglais U17, a débuté sa formation à West Bromwich Albion avant de rejoindre l’académie de Liverpool FC en 2013. Bien qu’il ait évolué avec les équipes U18 et U23 des Reds, il n’a pas eu l’opportunité de jouer en Premier League, n’ayant pas signé de contrat professionnel avant son départ pour Swansea City. Après son passage à Swansea, il a rejoint Ross County FC puis évolue actuellement sous les couleurs de Heart of Midlothian en première division écossaise. Meneur de jeu naturel, Dhanda possède également des qualités de milieu relayeur et peut jouer sur le flanc gauche grâce à sa pointe de vitesse. Cette saison, le joueur de 25 ans a déjà disputé 17 matchs, toutes compétitions confondues, pour un but et une passe décisive avec Heart of Midlothian.

Mercato ASSE : Un ancien joueur de Liverpool ciblé par l'AS Saint-Étienne 3

Mercato ASSE : Yan Dhanda, la nouvelle cible de Saint-Étienne

Les performances de Yan Dhanda n’ont pas échappé à l’AS Saint-Étienne. D’après le Républicain Sportif, les recruteurs stéphanois envisagent de signer le natif de Dudley pour renforcer l’équipe lors du mercato de l’ASSE, mais en juin 2025. Cependant, aucune arrivée n’est prévue pour cet hiver. Les recruteurs de Saint-Étienne suivent donc de près les prestations de Dhanda, que ce soit en championnat écossais ou en Ligue Europa. L’ASSE pourrait toutefois faire face à la concurrence d’autres clubs également intéressés par le profil polyvalent du joueur.

Outre Yan Dhanda, la cellule de recrutement des Verts garde un œil sur d’autres profils en vue du mercato hivernal de l’ASSE ou de l’été 2025, cherchant à étoffer un effectif en quête de renouveau.