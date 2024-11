OM : Roberto De Zerbi n’en peut plus de cette recrue

L’arrivée de Roberto De Zerbi à l’OM a conduit à d’énormes changements. Plus d’une dizaine de nouvelles recrues signées lors du dernier mercato estival mais toutes ne donnent pas encore satisfaction.

OM : Lilian Brassier dans le viseur de Roberto De Zerbi

L’arrivée de Lilian Brassier à l’Olympique de Marseille, présentée comme une belle promesse au moment du mercato estival, semble déjà connaître des turbulences. Le défenseur central, recruté pour 14 millions d’euros en provenance du Stade Brestois, ne convainc pas son entraîneur, Roberto De Zerbi. Selon Florent Germain, journaliste à BFM Marseille, les relations entre le joueur et le coach italien seraient tendues.

De Zerbi reprocherait à Brassier un manque de vitesse dans ses transmissions et un manque d’implication générale sur le terrain. « Il estime que Brassier, quand il a le ballon, ne joue pas assez vite. De Zerbi est tellement dans le détail que à chaque prise de balle de Brassier, il devenait fou. On sent que De Zerbi a Brassier dans le collimateur et ça, Brassier le sent », a déclaré le journaliste.

Rappelons que le recrutement de Brassier avait suscité de grandes attentes. Le jeune défenseur était courtisé par plusieurs grands clubs européens, mais avait finalement choisi l’OM. Associé à Leonardo Balerdi, il était censé former la charnière centrale de l’avenir. Pourtant, ses performances ne sont pas à la hauteur des espérances.

De Zerbi, réputé pour son exigence et son attention portée aux détails, semble ne pas être satisfait du niveau de jeu de son défenseur. Cette situation pourrait avoir des conséquences importantes pour l’avenir de Brassier à Marseille. Si les relations entre le joueur et l’entraîneur ne s’améliorent pas, un départ pourrait être envisagé.

Le club phocéen se retrouverait alors confronté à un échec sur ce dossier, après avoir investi une somme importante pour recruter le jeune défenseur. Il serait alors contraint de se tourner vers d’autres pistes pour renforcer son secteur défensif.