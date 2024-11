OM : Retournement de situation pour deux indésirables de De Zerbi

Alors que les choix de Roberto De Zerbi sont de plus en plus remis en cause, deux joueurs écartés des plans de l’OM ont su saisir leur chance et apporter une nouvelle dynamique à l’équipe.

OM : Pol Lirola et Ulisses Garcia, des indésirables devenus indispensables à Roberto De Zerbi ?

L’Olympique de Marseille, qui a entrepris une vaste opération de restructuration lors du dernier mercato estival, n’est pas parvenu à se séparer de tous ses joueurs considérés comme indésirables. C’est le cas notamment de Pol Lirola et Ulisses Garcia. Ces deux défenseurs étaient poussés vers la sortie. Pourtant, contre toute attente, ils ont su saisir leur chance et se relancer dans la compétition.

Initialement écartés des plans de l’OM, Pol Lirola et Ulisses Garcia ont bénéficié d’une série de circonstances favorables. Les blessures et les irrégularités de certains coéquipiers leur ont ouvert les portes de l’équipe première, comme l’indique La Provence. Lirola, qui avait déjà travaillé avec Roberto De Zerbi à Sassuolo, a rapidement retrouvé sa place dans le onze de départ. Tandis que Garcia a profité d’une blessure de Quentin Merlin pour se montrer à son avantage.

Cette situation met en évidence la concurrence souvent limitée au sein d’un effectif professionnel. Un joueur considéré comme indésirable peut très rapidement redevenir un élément important de l’équipe en cas de blessure ou de baisse de forme de ses concurrents. Pol Lirola et Ulisses Garcia en sont la parfaite illustration. Leur retour en grâce à l’OM démontre que le football est un sport où les hiérarchies peuvent être rapidement bouleversées.