Cela fait plus d’un mois que Michel Der Zakarian a quitté le poste d’entraîneur du Montpellier HSC, laissant sa place à Jean-Louis Gasset. Avant son départ, l’entraîneur arménien s’est exprimé sur Wahbi Khazri et Téji Savanier dans une interview pour So Foot, soulignant son mécontentement à l’égard de leur condition physique.

Michel Der Zakarian s’offusque contre le surpoids de Wahbi Khazri et Téji Savanier

Wahbi Khazri et Téji Savanier évoluaient au Montpellier HSC avant l’arrivée de Michel Der Zakarian en 2023. Après avoir quitté le Stade Brestois, l’entraîneur de 61 ans avait pour mission de stabiliser le club. Lors de sa première saison, il réussit à maintenir Montpellier en Ligue 1, terminant à la 12e place avec 41 points. Cependant, la saison actuelle s’est avérée difficile, avec une série de défaites qui a conduit à son départ sur décision de Laurent Nicollin. Pendant son passage, Der Zakarian a exprimé sa frustration face au surpoids de Khazri et Savanier.

Dans son entretien, il a précisé que, s’il y avait de la concurrence au sein de l’équipe, ces deux joueurs n’auraient pas leur place sur le terrain. « Cela fait un an et demi que je me bats avec eux pour qu’ils perdent du poids, mais j’ai abandonné… C’est une question de volonté personnelle, et ils pensent qu’ils sont bien à ce poids-là. Ce sont des athlètes en face, tu ne peux pas avoir cinq, voire huit kilos en trop. Sur la durée d’un match, tu exploses ou tu disparais. Ils ont de la chance qu’il n’y ait pas de concurrence, sinon ils ne joueraient pas », a-t-il affirmé avec amertume.

Montpellier HSC : Michel Der Zakarian critique le surpoids de Wahbi Khazri et Téji Savanier 3

Téji Savanier : un talent indéniable, mais des problèmes disciplinaires

Michel Der Zakarian reconnaît la qualité de jeu de Téji Savanier et ne remet pas en cause ses compétences techniques. « Téji Savanier a appris le football dans la rue. Il a cette technique et cette vision du jeu. À l’entraînement, ses coups francs sont impressionnants, il peut placer le ballon où il veut. » Néanmoins, l’ancien entraîneur du Stade Brestois souligne également un autre problème concernant le milieu de terrain français de 32 ans.

« Mais il y a deux réserves : les cartons rouges. Téji est impulsif, et cela nous pénalise souvent. Nous en avons discuté à plusieurs reprises, mais quand il perd son calme, il a du mal à se contrôler face à ce qu’il perçoit comme une injustice. La saison dernière, j’espérais qu’il finirait sans expulsion, mais à Toulouse, il en a pris un autre », explique Michel Der Zakarian.