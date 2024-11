ASSE : Zuriko Davitashvili, une déclaration d’amour qui va faire fondre le Peuple Vert

Zuriko Davitashvili connaît un début de saison intéressant avec l’ASSE en Ligue 1. Le Géorgien fait actuellement le bonheur du club stéphanois et ses supporters, dont il est littéralement sous le charme.

ASSE : Zuriko Davitashvili sous le charme de l’ambiance stéphanoise

Depuis son arrivée à l’ASSE lors du mercato dernier, Zuriko Davitashvili s’est rapidement imposé comme un élément clé de l’équipe d’Olivier Dall’Oglio. Mais au-delà de ses performances sur le terrain, c’est son attachement au club et à ses supporters qui a marqué les esprits. Dans une récente interview pour la chaîne youtube GeoTeam, le Géorgien a exprimé toute sa gratitude envers les supporters stéphanois :

« Les supporters de Saint-Étienne sont incroyables. Même quand tu ne joues pas bien, l’ambiance te pousse à te surpasser. C’est une motivation supplémentaire pour nous les joueurs. J’ai eu la chance de jouer à Bordeaux, où l’ambiance est aussi très bonne, mais ici, à Saint-Étienne, c’est quelque chose de spécial. L’amour du football est différent, le stade est toujours plein, les supporters sont derrière nous du début à la fin. C’est une expérience unique », a déclaré Davitashvili.

L’attaquant de l’ASSE a également souligné l’importance du public dans les résultats de l’équipe : « On a pu le constater lors de notre premier match à domicile cette saison, sans les supporters. On a senti un grand vide, une absence d’énergie. C’est grâce à eux qu’on arrive à se surpasser et à obtenir de bons résultats », a-t-il confié.

Ces déclarations témoignent de l’attachement de Davitashvili à l’ASSE et de son intégration réussie au sein du club. Le Géorgien est rapidement devenu un chouchou du public stéphanois, qui voit en lui un joueur talentueux et passionné.