Mercato PSG : 5M€ ! Un premier départ déjà acté au Paris SG

À quelques semaines de l’ouverture du mercato hivernal, les choses se précisent au PSG. Si des renforts sont annoncés, des éléments de l’actuel contingent de Luis Enrique pourraient également quitter les rangs du Paris SG.

Mercato PSG : Un gardien prépare son départ en janvier

Surprise à Paris ! Arnau Tenas, le jeune gardien espagnol champion olympique, pourrait quitter le PSG dès cet hiver. Recruté en 2023 pour renforcer la concurrence, l’ancien prodige du FC Barcelone se retrouve aujourd’hui sur le banc, derrière les indéboulonnables Gianluigi Donnarumma et Matvey Safonov. Si la concurrence est féroce au poste de gardien de but au PSG, Arnau Tenas ne démérite pas.

Ses qualités de jeu au pied et sa vision du jeu en font un gardien d’avenir. Mais Luis Enrique a clairement fait de Donnarumma et Safonov ses titulaires, laissant peu de place au natif de Vic. Une situation qui pousse le portier de 23 ans à envisager sérieusement un départ afin de relancer sa carrière. Surtout qu’il ne manque pas de prétendants sur le marché.

En effet, selon les informations relayées ces dernières heures par PSG Inside Actus, « plusieurs clubs espagnols ont manifesté leur intérêt pour Arnau Tenas. Parmi eux, Majorque, Las Palmas, Osasuna et Tenerife sont en tête de liste. Ces clubs voient en Tenas une opportunité de renforcer leur effectif avec un gardien prometteur, capable de s’imposer rapidement. » Mais le protégé de Luis Enrique intéresserait aussi d’autres clubs au-delà des frontières espagnoles.

Un intérêt international pour Arnau Tenas

L’intérêt pour le jeune gardien ne se limite pas à la péninsule ibérique. Des clubs écossais comme Aberdeen et Hibernian, ainsi que des formations turques, portugaises et néerlandaises, suivent de près la situation d’Arnau Tenas.

« L’intérêt pour Arnau Tenas ne se limite pas à l’Espagne. En Écosse, Aberdeen et Hibernian ont également montré un vif intérêt pour le jeune gardien. De plus, des clubs en Turquie, au Portugal et aux Pays-Bas surveillent de près la situation de Tenas et pourraient tenter leur chance en janvier », ajoute le média spécialisé.

https://twitter.com/PSGInside_Actu/status/1857938101147951216

Face à cette multitude de prétendants, un départ d’Arnau Tenas du Paris Saint-Germain semble de plus en plus probable dès le mois de janvier. Ce transfert marquerait un tournant dans la jeune carrière du portier espagnol, qui se retrouverait ainsi confronté à un nouveau challenge. Sous contrat jusqu’en juin 2026, Arnau Tenas est évalué à 5 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt.