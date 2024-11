PSG Mercato : Une grosse offre à venir pour Ademola Lookman ?

Toujours dans les plans du PSG pour le prochain mercato hivernal, l’attaquant de l’Atalanta Bergame, Ademola Lookman, pourrait faire l’objet d’une grosse offre dans les semaines à venir. Explications.

Le PSG prêt à revenir à la charge pour Ademola Lookman ?

L’été dernier, le Paris Saint-Germain avait tenté de s’attacher les services d’Ademola Lookman, mais les négociations avec l’Atalanta n’avaient pas abouti. Le club de la capitale, qui avait également tenté sa chance pour Khvicha Kvaratskhelia, n’avait pas pu concrétiser ses principales pistes. Depuis, Lookman a brillé en Serie A, confirmant tout le bien qu’on pensait de lui.

Et selon plusieurs sources concordantes, les performances de l’international nigérian n’ont pas échappé au PSG, qui pourrait revenir à la charge lors du prochain mercato de janvier. Mais Gian Piero Gasperini, l’entraîneur de l’Atalanta, compte bien conserver son attaquant.

« On n’a pas reparlé, aussi parce que ce n’était pas un bon moment. Et qui sait, peut-être que certaines questions ne se poseront plus, et j’espère qu’elles ne se poseront pas en janvier. Mais en attendant, maintenant, il est juste important qu’il soit à l’intérieur de l’équipe », a récemment confié le technicien italien en conférence de presse.

Évalué à 40 millions d’euros, Lookman représente un investissement conséquent. Mais ses qualités techniques et sa capacité à faire la différence peuvent justifier un tel montant. Toutefois, le Paris SG devrait s’attendre à une sérieuse concurrence dans ce dossier.

Arsenal prêt à proposer 50M€ pour Ademola Lookman

En effet, selon les informations relayées par la presse italienne, le club de la capitale pourrait notamment se faire doubler sur la piste menant à Ademola Lookman. À la recherche de renforts pour la seconde partie de saison, Arsenal serait très intéressé par le profil du virevoltant ailier de l’Atalanta Bergame. D’après le Corriere dello Sport, les Gunners seraient disposés à mettre le paquet pour s’attacher ses services du joueur de 27 ans.

Le journal sportif explique que le club londonien serait prêt à débourser 50 millions d’euros pour s’offrir Ademola Lookman. Auteur de 8 buts et 5 passes décisives en 14 matchs toutes compétitions confondues, le natif de Londres pourrait ainsi faire l’objet d’une grosse offre dans les semaines à venir. Le Paris Saint-Germain est donc prévenu.