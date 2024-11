Mercato ASSE : Dall’Oglio exprime un besoin express à Gazidis pour l’hiver

Les résultats décevants de l’ASSE en ce début de saison sont une source d’inquiétude. Les recrutements effectués lors du mercato estival n’ont pas apporté les résultats escomptés. Face à cette situation, Olivier Dall’Oglio a souligné l’urgence de renforcer l’effectif lors du prochain mercato hivernal.

Mercato hivernal : L’ASSE à la recherche de sauveurs

Promue en Ligue 1 en juin dernier, l’ASSE connaît un début de championnat décevant. Malgré les ambitions affichées, l’équipe d’Olivier Dall’Oglio se retrouve en zone de relégation après un tiers de la saison. Après onze journées, le bilan est mitigé. Si les dirigeants et le staff ont pu évaluer l’ensemble de l’effectif, il apparaît clairement que certains joueurs peinent à s’adapter au niveau de l’élite.

Conscient de ces lacunes, le président Ivan Gazidis et la direction sportive de l’AS Saint-Etienne s’activent en coulisses pour renforcer l’équipe lors du prochain mercato hivernal. Grâce à l’analyse de données, plusieurs pistes ont déjà été identifiées, tant en France qu’à l’étranger.

ASSE : Dall’Oglio réclame du renfort, notamment des cadres

En attendant l’ouverture du marché des transferts, Olivier Dall’Oglio a exprimé son besoin de joueurs d’expérience pour encadrer et aider les jeunes joueurs à progresser rapidement. « On le voit ici à l’ASSE, on manque de cadres », a-t-il souligné dans les colonnes de Midi Libre. « Quand il n’y a pas de cadres, ça prend un peu plus de temps pour travailler. C’est un regret », a-t-il ajouté.

Parmi les recrues estivales censées apporter leur expérience, Yunis Abdelhamid (37 ans) peine à s’imposer. Blessés à l’intersaison, Thomas Monconduit (33 ans) et Anthony Briançon (30 ans) n’ont pas encore apporté leur contribution en Ligue 1 cette saison. Quant à Florian Tardieu (32 ans), il est clairement en dessous de son niveau de la saison dernière en Ligue 2.