Avant ASSE-MHSC : Olivier Dall’Oglio fait une sortie véridique avant Montpellier

À deux jours du choc ASSE–MHSC pour la 12ᵉ journée de Ligue 1, Olivier Dall’Oglio, coach de l’AS Saint-Étienne, s’est exprimé en conférence de presse. Entre satisfaction défensive et frustrations offensives, le technicien de 60 ans a dressé un bilan lucide sur son équipe. Ce match face au Montpellier HSC s’annonce crucial pour les Verts, en quête de régularité dans leurs performances.

ASSE-MHSC : Olivier Dall’Oglio met la pression avant le choc

Olivier Dall’Oglio a salué les efforts de l’ASSE dans le secteur défensif. “Ces dernières semaines, on a vu une nette progression. Le travail effectué à l’entraînement et lors des séances vidéo commence à porter ses fruits”, a-t-il déclaré. Cependant, les blessures récentes obligent le coach stéphanois à remanier sa ligne défensive, ce qui pourrait fragiliser une structure encore en construction.

Avec 25 buts encaissés en 11 matches, l’AS Saint-Étienne doit impérativement resserrer les rangs pour éviter une saison cauchemardesque. Face à un Montpellier HSC qui a inscrit des buts lors de ses 17 derniers matches de Ligue 1, les Verts devront être irréprochables pour espérer un résultat positif.

AS Saint-Étienne : Dall’Oglio vise la rédemption face à Montpellier

De son côté, le Montpellier HSC arrive avec des statistiques impressionnantes face aux promus. Les hommes de Jean-Louis Gasset ont remporté leurs quatre derniers matches de Ligue 1 contre des équipes nouvellement promues, affichant une solidité qui les place en favoris. Cependant, le MHSC reste vulnérable défensivement avec 39 buts encaissés sur ses 17 derniers matches.

L’attaque, un chantier prioritaire pour l’ASSE

Malgré les efforts défensifs, Olivier Dall’Oglio reconnaît que l’AS Saint-Étienne doit faire mieux offensivement. Avec seulement 10 buts marqués cette saison, l’ASSE affiche son pire bilan depuis 2009/2010. “Nous devons être plus tueurs dans le dernier geste. Les situations sont là, mais nous manquons de vitesse et de précision dans la dernière passe. Ce manque de maturité offensive nous coûte des points”, a-t-il expliqué.

Le match ASSE-MHSC sera donc une véritable épreuve pour les deux équipes. Entre une défense en quête de stabilité et une attaque en panne de réalisme, l’AS Saint-Étienne devra puiser dans ses ressources pour s’imposer face à un Montpellier HSC toujours dangereux.